Can Yaman y Pedro Sánchez, Tony Aguilar y Antonio Orozco: el hilo de los famosos que parecen la misma persona

¿Alguna vez te has topado con un parecido muy razonable y no lo has comentado por miedo al qué dirán? Pues tranquilo/a porque un hilo de Twitter ha abierto la caja de Pandora.

Ha sido la usuaria @cllceliall la encargada de crearlo para mostrar al mundo los famosos españoles que parecen, literalmente, la misma persona. "Abro hilo de personas que parecen la misma persona pero que no lo son spanish edition", dice.

Los que encabezan la lista son Karlos Arguiñano y Carlos Sobera, que no solo comparten nombre, sino también parecido físico. ¿Tú también pensabas que Pedro Piqueras y Bertín Osborne parecían la misma persona? ¡Ya no eres el/la único/a!

En este hilo casi infinito de similitudes físicas entre celebridades españolas también nos encontramos con nuestro querido Tony Aguilar y Antonio Orozco. Un parecido sobre el que ellos mismos han bromeado en alguna que otra ocasión.

Otros rostros que forman parte de este hilo viral son Chelo García Cortés y Enrique San Francisco, Millie Bobby Brown y la tiktoker Marru, Mercedes Milá y Luca Modric, etc. También nos encontramos con Pedro Sánchez, que algunos confunden con Can Yaman en versión joven. Otros lo comparan con Gonzalo Kindelán o, incluso, con Carlos Rivera. ¿Tú qué opinas?

"¿Separados al nacer?", pregunta un usuario entre las respuestas del hilo. Quizás sea un capricho de la naturaleza, pero lo que está claro es que somos incapaces de negar el parecido de muchas de las celebridades que forman parte de este viral de Twitter.

Existen millones de personas en el mundo, y entre ellas estamos seguros que se encuentra tu doble. ¿O alguna vez te han comparado con un famoso? Quizás solo sea cuestión de indagar y descubrir cuál es la celebridad con la que compartes un parecido razonable.