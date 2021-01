La prueba viral de que los espectadores de ‘Hannah Montana’ ya son mayores

Sentimos ser nosotros los que te digamos esto, pero si viste Hannah Montana en el momento de su estreno, seguramente ya tengas una edad más cercana a la de los 30 que a la de los 20. Y es que los años pasan para todos, también para aquellas series que nos alegraron nuestra infancia.

Aunque parezca mentira, la ficción de Disney Channel que catapultó a Miley Cyrus a la fama, cumple 15 años el próximo mes de marzo. ¡Casi nada!

De este modo, es normal que las nuevas generaciones no tengan ni idea de quién es el famoso personaje que por las mañanas va al instituto y por las noches es una estrella del pop.

A pesar de eso, una usuaria de Twitter ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras la sorpresa que se ha llevado cuando una de sus alumnas le ha dicho que no sabía quién era Hannah Montana.

Patri, conocida en twitter como @freefandom, quería explicarle el significado de la palabra “both” (ambos) a la niña. Para poner un ejemplo de su uso en el inglés ha cogido la mítica canción de la cabecera de la serie llamada The Best of Both World, que tantas alegrías nos dio en nuestra infancia.

hoy le estaba dando clase de inglés a una niña de 11 años y no sabía lo que era la palabra both en inglés y le he puesto de ejemplo la canción de the best of both worlds de hannah montana.... me ha preguntado que quién era hannah montana — patri (@freefandoom) January 13, 2021

“Hoy le estaba dando clase de inglés a una niña de 11 años y no sabía lo que era la palabra ‘both’ en inglés y le he puesto la canción de The Best Of Both Worlds de Hannah Montana… Me ha preguntado que quién era Hannah Montana”, ha escrito la joven.

“Un navajazo duele menos”, “En mi generación todas las chicas obsesionadas con High School Musical y ahora ni lo conocen” o “Ponte a ver la serie con ella”, han sido solo algunos de los comentarios que han escrito otros usuarios.

Un tuit viral

Y es que han sido muchos y muchas los que se han sentido identificados con esta historia. El tuit cuenta con más de 33 mil me gusta y 1000 retuits en menos de 24 horas. ¡Nada mal!

Sin duda, ahora es un buen momento para enseñarles a los más peques de la casa aquella serie que marcó la infancia de los niños y niñas que crecieron en la primera década de los 2000.