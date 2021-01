Paco Porras desaparece y ‘Sálvame’ sigue buscándolo por si está pasando la ola de frío en la calle

Esta semana Sálvame se ha propuesto encontrar a Paco Porras. Uno de esos personajes que tuvo su momento de fama entre el abanico de personajes frikis de este país junto a Tony Genil o Leonardo Dantés que vio cómo su momento pasaba. Ahora, un amigo ha puesto a Sálvame en alerta porque ha desaparecido y podría estar pasando la ola de frío en la calle, en situación de indigencia.

Al parecer, Porras estaba viviendo con un amigo, Miguel Ernesto, que le había acogido en su casa vista su situación. Ahora, está preocupado porque salió de casa, dejando sus cosas, incluido el móvil, y no ha vuelto.

“Está en la miseria, se ha dedicado a ir por las iglesias pidiendo ayuda", aseguró. "No tiene donde caerse muerto, muchas veces he llegado a temer por su vida”, añadió, “Paco está desesperado, muy mal, muy nervioso".

Describió una situación muy dramática y desesperada. "El único techo que tiene es el de mi casa y durante tres años le he ayudado", confesó antes de afirmar que llevaba seis días desaparecido. "Se ha marchado de casa y no me ha dicho nada", afirmó.

Paco Porras está desaparecido... Podría estar pasando la ola de frío en la calle, al parecer en situación de indigencia... 😞😞😞 @salvameoficial lo está buscando #yoveosálvame Ojalá den con él y toda la gente tenga un techo para refugiarse... pic.twitter.com/xFAqiA7cKm — Juan Pablo Manzano (@JuanPabloMG9) January 12, 2021

Enfermo y sin dinero

El programa ha movilizado a sus reporteros para que busquen por Madrid, pero, de momento, no han dado con el paradero de Porras que sigue sin dar noticias. De hecho, han pasado unos meses desde la última vez que el equipo pudo hablar con él y se refirió a la intervención quirúrgica a la que se había sometido.

“Tengo una dolencia cardíaca para toda mi vida”, admitió en aquel momento. “De mis amigos íntimos no me ha apoyado nadie, me han dejado solo, en la estacada, tirado, les importo una mierda”, confesaba.

La operación le había dejado sin posibilidad de trabajar y no tenía dinero ni para tratar su dolencia. Porras había pasado de ganar mucho dinero a vivir en la miseria. “Con la operación no puedo hacer nada, no tengo actuaciones, no tengo ni para mis medicinas y me puedo morir de un momento para otro, llevo seis días que no las tomo”.

En Sálvame siguen empeñados en encontrarle y han hecho un llamamiento pidiendo la colaboración ciudadana: "Cuanto más tiempo pase a la intemperie, más peligro corre su vida. Vamos a intentar encontrar a este famoso con el que tantas horas de televisión hemos compartido".