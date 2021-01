Iker Jiménez anuncia grandes sorpresas para ‘Horizonte’ tras el aplazo de Mediaset

Como buen rey del misterio, Iker Jiménez soltó anoche un tuit tan enigmático como prometedor: "Muy pronto habrá grandes sorpresas. Cuento con vuestra fidelidad y confianza. Eso sí que es oro. Os informaré puntualmente". El hashtag #Horizonte acompañaba la publicación. Fue la única pista. ¿De qué se trata? ¿Un nuevo programa? ¿Una versión ampliada de Informe Covid como la que vimos hace una semana? ¿Quizás una nueva sección o franja horaria?

Probablemente tengamos que esperar unos días para conocer más detalles, pero este misterioso anuncio llega poco después de saber que Mediaset ha aplazado la emisión del Horizonte: Informe Covid de esta semana para emitir la serie telenovelesca Love is in the Air y la película Es por tu bien, algo que no ha sentado del todo bien a sus fans. Anoche cayeron los dos primeros episodios y hoy veremos el tercero, al que seguirá la comedia española de José Coronado y Javier Cámara. Una estrategia que coincide con el sorpasso de Antena 3 como líder de audiencias.

"Que triste que interese más una telenovela que una información veraz, no sesgada, de una situación actual del calibre de la que estamos sufriendo", se quejaba uno. "Desde el principio les quieren tapar la boca, dicen verdades como puños y ese programa no interesa a los politicos", conjeturaba otra fan. Sea como fuere, Horizonte: Informe Covid no está cancelado, ni mucho menos. Carmen Porter explicó que esta semana no habían podido grabar pero que la siguiente sí habría programa.

Muy pronto habrá grandes sorpresas. Cuento con vuestra fidelidad y confianza. Eso sí que es oro. Os informaré puntualmente.#Horizonte — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 13, 2021

Iker Jiménez: un activo seguro

Desde el 24 de septiembre Mediaset ha aprovechado el tirón mediático del presentador de Cuarto Milenio, Milenio Live y La estirpe de los libres para informar sobre la crisis del coronavirus. Rodeado de su troupe habitual de colaboradores y sumando a expertos de renombre en virología, inmunología y medicina general, Jiménez ha informado semana tras semana de los últimos avances relacionados con la pandemia, desmontando bulos, explorando alternativas para reducir los contagios y, en definitiva, alertando de las consecuencias de no tomarse las cosas en serio.

Sorprendentemente, la compañía ha decidido aplazar una semana el espacio de Jiménez por primera vez en estos casi cuatro meses de actividad. Una decisión que coincide con el misterioso tuit de su presentador estrella. Las preguntas se agolpan y los seguidores de Cuarto Milenio y derivados, entre los que se incluye este periodista, estamos alerta ante posibles novedades. La producción de Jiménez es tan frenética que ni siquiera Netflix podría llevarle el ritmo. ¿Qué nos tienes preparado ahora, Iker?