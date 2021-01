Fran Lebowitz: 6 claves sobre la cronista de Nueva York que aterriza en Netflix de manos de Scorsese

Nueva York es una de esas ciudades míticas que muchos aspiran a conocer por lo menos una vez en la vida. Estar allí es como sentirse en casa porque hemos conocido sus rincones a través del cine y la música y gran parte resulta reconocible cuando la visitas. Pero si hay alguien que la conoce a fondo es Fran Lebowitz de la que seguramente has oído hablar en los últimos días. Pero, ¿quién es esta escritora y conferenciante con la que charla Martin Scorsese en los siete episodios de Supongamos que Nueva York es una ciudad.

Esta mujer de 70 años es una de las mujeres más sarcásticas y carismáticas con la que puedes encontrarte en la Gran Manzana. Sus cuatro libros son best sellers y son multitud de conferencias las que ha realizado aportando su carácter tan personal, locuaz y despierto.

Lebowitz y Scorsese son amigos desde hace varias décadas, de los que comparten Nocheviejas. Y esa complicidad se nota en estas conversaciones que giran en torno a la ciudad estadounidense a la que llegó en 1969. De los cambios que ha sufrido Nueva York desde entonces hasta ahora, hay mucho que decir y ella no se calla nada. Y que conste que no es el primer documental que el director crea entorno a ella. En 2010 ya dirigió Public Speaking sobre su vida.

De aspecto inconfundible, ha hecho de su vestimenta un uniforme. Traje de chaqueta, normalmente oscura, camisa blanca, pantalón vaquero, botas de cowboy y gafas de carey. Ha hecho de compartir su percepción de las cosas, una profesión y, no por dinero, porque parece que no le falta en absoluto.

Es una mujer de esas que merece la pena conocer pese a su carácter gruñón y de ahí que hayamos querido destacar 6 aspectos de su vida.

#1. Orígenes

Es hija de Ruth y Harold, dos judíos que llegaron desde Rusia. Ella era ama de casa y él, que había sido soldado en la II Guerra Mundial, regentaba su tienda de muebles y tapicería. Fran, por su parte, asistía a la escuela con muy poco éxito. No apoyaba las actividades deportivas y su compartiendo era considerado hosco y eso hizo que no le fueran bien las cosas.

#2. Llegada a Nueva York

Tenía 19 años cuando llegó a la gran ciudad y una vez allí no tuvo prejuicios para trabajar en lo que encontraba. Fue chofer, taxista, vendedora callejera o limpiadora de casas. Todo cambió cuando con 21 años empezó a vender espacio publicitario para la revista cultural y política Changes.

#3. Escritora

En los ’70 empezó a publicar reseñas de libros y películas y Andy Warhol se fijó en ella y la ficho para su propia revista. Así empezó a relacionarse con artistas y se convirtió en una habitual de Studio54.

Fue cambiando de revistas y empezó a escribir libros, aunque le costaba enfrentarse a una hoja en blanco. Le resulta más fácil dar conferencias, ser una invitada habitual de los late shows o trabajar como actriz en series como Ley y orden.

Fran Leibowitz ya triunfaba en los '80. / Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

#4. Vida sentimental

En cuanto a su vida privada, siempre se ha mantenido bastante discreta. Unas veces se ha definido como lesbiana y otras ha defendido el derecho de todo el mundo a no tener que hablar

#5. Su casa

Durante 26 años vivió en The Osborne, uno de los clásicos edificios de lujo de Nueva York. Pero, desde 2017, tiene una casa en el barrio de Chelsea de 210 metros cuadrados.

Le deben gustar los espacios abiertos porque tiene una sola habitación, dos baños y una cochera donde guarda su coche clásico, el que tiene desde 1979. También tiene espacio para sus más de 12.000 libros, su gran pasión.

#6. Analógica

Aunque parezca imposible, Lebowitz reniega de los avances tecnológicos. No usa Tablet, ni móvil, ni ordenador, ni siquiera el horno de su casa. En sus charlas con Scorsese reconoce que no usa las redes sociales no porque no sepa qué pasa ahí, sino porque sé qué pasa ahí".