Legends of Rock: un show online que rinde tributo a las mayores estrellas del rock

Legends of Rock reúne a las bandas de covers más reconocidas del mundo para ofrecer un espectáculo único. The Company of Slippermen, BeatleStory y Pink Floyd Legend subirán al escenario de Vinile en Roma para interpretar las canciones más emblemáticas de bandas emblemáticas como Genesis, Beatles o Pink Floyd.

Desde el jueves 14 de enero hasta el 11 de marzo esta gira virtual conectará con millones de fans en todo el mundo. Puedes verlo a través de LIVENow y las entradas de cada show están ya a la venta por 4,99 €. También puedes hacerte con el pase All Events para ver todos los conciertos por 15 €.



Legends of Rock es un homenaje de lujo a los álbumes de culto, a verdaderas joyas que ya tienen su lugar en la historia de la música, obras que han marcado varias generaciones que siguen conectando con millones de personas en todo el mundo. Vuelve a los mejores años del rock con este show online desde el escenario de Vinile en Roma.

Concierto tributo a The Beatles. / Imagen cedida por LiveNow

La experiencia promete algo más que música. Promete ser puro espectáculo. Los estilismos, la puesta en escena, la iluminación, las imágenes, la manera de interpretar, la esencia y el alma de Genesis, Queen, Pink Floyd, Led Zepplin y Guns N’Roses estará sin duda sobre ese escenario.