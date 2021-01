Britney Spears y (You drive me) Crazy: la historia de su canción sobre un amor obsesivo

Cuando había pasado un año de su álbum debut y ya era una estrella del pop mundial, Britney Spears remató el triplete con (You drive me) Crazy, un tema dedicado a un amor obsesivo que le producía insomnio. Sus tres primeras canciones, se convirtieron en tres números 1 consecutivos en LOS40. Después de ...Baby one more time y de Sometimes, (You drive me) Crazy llegaba al primer puesto de la Lista un 15 de Enero de 2000. Hace de esto 21 años.

Era difícil de creer. De repente, una joven desconocida con poco más de 17 años, se había transformado en un fenómeno del pop con tan solo un disco. Fue el 12 de Enero de 1999 cuando Britney Spears lanzó …Baby one more time (1999), uno de los más vendidos de todos los tiempos y el que la llevó al firmamento de las megaestrellas. Favorita de los tabloides, recibió el título de ‘princesa del pop’ y pagó por ello un alto precio. Su vida privada también estuvo bajo los focos de los medios, que llenaban páginas hablando de su virginidad, de sus novios y de un montón de cosas que nada tenían que ver con su música.

Britney Spears y Max Martin, dos genios

(You drive me) crazy fue una pieza más del exitoso puzzle musical que Britney no pudo volver a repetir en su carrera. El tercer single, después del mega-hit …Baby one more time y de Sometimes, es de producción sueca. Max Martin co-escribió y co-produjo la canción junto a Per Magnusson y David Kreuger, con la ayuda de Jörgen Elofsson en la letra. Para grabarla, en Marzo de 1998, la artista viajó a los Cheiron Studios de Estocolmo, donde también se registró la mitad del álbum.

“Martin es un genio, el mejor compositor de todos los tiempos”, decía Spears del músico sueco. Por su parte, Max le devolvía el cumplido en una entrevista con The Guardian: "Ella es un genio". Aunque el productor reconocía que "no es una compositora ‘per se’" sí resaltaba su creatividad y su aportación en las canciones: “Mantuvimos conversaciones con ella sobre lo que quería hacer y sobre lo que quería decir".

Britney y Max han trabajado juntos en 23 canciones. Además de (You drive me) crazy, la firma de Martin figura en …Baby one more time, Oops!…I did it again o en Overprotected.

Una prolongación de …Baby one more time

En ‘Me vuelves loca’, Britney le canta a un amor que la tiene obsesionada, en el que piensa a todas horas y no la deja dormir. En una entrevista de 1998 en MTV News, la cantante dijo que era una prolongación del primer single: “Es una canción con ritmo rápido, parecida a …Baby one more time, del mismo estilo. Tiene un poco de rock”.

En Mayo de 1999, Martin y Spears se trasladaron a los estudios Battery de Nueva York para regrabar las voces del tema y hacer una nueva versión, llamada The Stop! Remix, que formó parte de la banda sonora de la película Drive me crazy. Esta nueva grabación incorporó una parte en la que Spears grita ‘Stop!’, seguida de un silencio. También se omitió la frase 'Lovin' you so much more, more than anything I ever loved before’.

Drive me crazy es una comedia romántica adolescente, protagonizada por Melissa Joan Hart y Adrian Grenier. Originalmente se iba a llamar Next to you, pero se cambió el título cuando se incluyó en su banda sonora la canción de Britney. Querían rentabilizar el filme y aprovechar el el gran impacto que tenía entonces la cantante.

Britney Spears, en la premiere de Crossroads, en Madrid en 2002. Un evento en el que estuvo presente LOS40. / Lalo Yasky/WireImage

Britney: “El concepto de todo el vídeo es idea mía”

El clip de (You drive me) crazy, que se hizo con la versión para la película The Stop! Remix, está dirigido por Nigel Dick (encargado también de sus dos primeros vídeos). Se rodó entre el 14 y el 15 de Junio de 1999, en una zona industrial, en la Planta de Energía Eléctrica de AES en Redondo Beach, California.

La idea original del videoclip fue de la propia Spears, tal y como ella misma se encargó de difundir cuando declaró en MTV: "Realmente, el concepto de todo el vídeo es idea mía. Pensé que sería genial estar en un club, y que nosotras fuéramos camareras tontas que de repente nos transformamos y empezamos a bailar”. La artista se sentía orgullosa de sus pasos de baile y pensaba que la magnitud y la calidad de la coreografía supondrían un impulso en su carrera: “Honestamente, creo que este vídeo me llevará al siguiente nivel”.

Para Dick fue tremendamente fácil trabajar con Spears y lo recuerda con cariño: “Britney llegó al set de rodaje con todo completamente ensayado. La verdad es que siempre que he trabajado con ella, ha demostrado una extraordinaria ética profesional, lo que siempre me ha impresionado”.

Los dos protagonistas de la película, Melissa Joan Hart y Adrian Grenier, también aparecen en el vídeo. Al principio, el actor americano se mostró reacio y Nigel tuvo que convencerle: "El gran problema fue que Adrian no quería participar. Recibí instrucciones para llamarle y asegurarme de que estuviera. Le dije 'creo que sería magnífico para tu carrera y Britney es una chica estupenda y trabajar con ella va a ser divertido'. Finalmente accedió".

Melissa, sin embargo, mostró su disposición desde el primer momento. En una entrevista en Today, la actriz recordaba: "Me dijeron que iba a bailar en el vídeo. Estuve esperando a que el coreógrafo viniera a hablar conmigo. Pero fue algo así como 'ven, coge esta bandeja y camina junto a Britney'. Y yo dije '¿Pero no hay ningún coreógrafo?. No sé cómo bailar'. Y ellos 'No, simplemente baila, como quieras'. Así que me limité a moverme como me pareció".