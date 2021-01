El polémico viaje de Madonna: cinco países en tres semanas en plena pandemia

No hay un solo día en el que no veamos actitudes irresponsables por parte no solo de gente anónima, sino también provenientes de estrellas archiconocidas. Y no hace falta pillarlos, sino que ellos mismos alardean en sus redes sociales. Es lo que ha pasado en los últimos días con Madonna. En medio de esta pandemia, que ha obligado a tomar restrictivas medidas relacionadas con los viajes, la artista ha actualizado su Instagram con el último periplo que ha realizado con toda su familia.

Si hacemos cálculos, y tal y como recogen medios británicos como The Sun, Madonna habría recorrido casi 19.000 km en tres semanas, a pesar de las estrictas prohibiciones de viaje en medio de la pandemia. Para empezar, la Reina del Pop salió de Los Ángeles el día de Nochebuena con destino Londres, un viaje que realizó con su novio, el bailarín Ahlamalik Williams, y sus cuatro hijos adoptivos. Allí recogieron a Rocco, su único descendiente biológico, fruto de su relación con Guy Ritchie. Todos juntos pusieron desde allí rumbo a Malawi, país nativo de sus hijos, no sin antes hacer una parada en Egipto.

Durante el viaje, realizado con su jet privado, la artista permaneció una semana en el país africano, donde disfrutaron de la compañía de los lugareños, se reunieron con el presidente del país y visitaron un hospital fundado por ella misma y un orfanato.

Después de esta estancia, Madonna y su familia continuaron el viaje hasta Kenia, donde tenían planeado hacer un safari. Acompañados por su fotógrafo personal, también tuvo tiempo de visitar algunas de las tribus del país, disfrutando de sus costumbres autóctonas.

Este periplo ha levantado una enorme polémica en Reino Unido, tanto es así que su entorno ha asegurado que la familia al completo se ha realizado las pruebas de detección del coronavirus. Sin embargo, después de haber pasado por el país, Madonna y los suyos habrían incumplido las restricciones impuestas para los ciudadanos. A pesar de que, por fecha, aún no era obligatorio viajar con una prueba negativa, todos los pasajeros que lleguen desde Estados Unidos deben hacer un aislamiento de diez días. Algo que la Reina del Pop y los suyos no cumplieron.

De todas formas, es cierto que desde el mes de diciembre existe una excepción en esta norma, según la cual el Gobierno británico no considera necesaria la cuarentena entre "viajeros de negocios de alto valor, sujetos a cumplir criterios específicos". Lo que no sabemos es si estos criterios serán aplicables a este viaje de placer de la ambición rubia.

Para Madonna, el Coiv-19 ha estado muy presente en sus redes sociales desde hace meses. Después de asegurar que lo sufrió durante su última y accidentada gira, en la que presentó Madame X, llegó a asegurar que el virus era un "gran ecualizador" que no discriminaba a la gente. Cubierta de agua y joyas, y con sonido de piano de fondo, Madonna enviaba un criticado mensaje: "Lo terrible de esto es que nos ha hecho iguales a todos de muchas maneras, y lo maravilloso de esto es que nos ha hecho iguales a todos de muchas maneras", reflexionaba la artista.