Sen Senra estrena ‘En El Jardín Viendo Atardecer ’

Puede que aún no lo conozcas, pero deberías grabarte su nombre a fuego porque Sen Senra ha llegado para remover los cimientos del nuevo pop urbano en nuestro país. Urbano por decir algo, porque lo que hace este músico gallego no podría clasificarse fácilmente. Toca cualquier género y lo combina con el siguiente para ir un paso más allá. R&B, trap, electrónica, pop, indie... no hay derrotero musical que se le resista.

Senra lleva ya años componiendo y produciendo canciones, al principio en inglés y más tarde en castellano. Ha publicado ya varios trabajos, pero sobre todo ha seducido al público con Sensaciones (2020), un ejercicio de pop emocional y enigmático, capaz de recorrer todos los estilos musicales que te imagines para conectar a través de las historias únicas que encierran sus letras.

Adereza sus historias con juegos de voces y una sonido intimista que hace que su música sea inconfundible. Las melodías de sus canciones pueden atraparte con facilidad y hacerte cómplice de la extraña melancolía que albergan. Canciones como Ya no te hgao falta, Nada y Nadie o Perfecto se han convertido en un himno para muchos y la crudeza de temas como Tines reservado el cielo le ha colocado como uno de los compositores más respetados del momento.

Despúes de su último lanzamiento, Wu Wu junto al colombiano FEID, Senra acaba de publicar En El Jardín Viendo Atardecer, su nueva canción y un alegato claro por la naturaleza y la calma sobre un colchón electrónico y sutil. Acompaña al tema un videoclip dirigido por Pedro Artola.

En El Jardín Viendo Amanecer es un adelanto de lo que está por venir. Una antesala bucólica y misteriosa de su próximo material, un EP titulado Corazón Cromado.