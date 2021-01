Carla Frigo es un fenómeno virtual. En tan solo unos meses, esta chica de 18 años que reside en Barcelona ha conseguido alcanzar a una comunidad de 1.1M de seguidores en TikTok y 255k en Instagram. La forma en la que enseña a estos seguidores contenidos de moda y lifestyle ha hecho que crezca como la espuma sobre todo este último verano.

Meses más tarde, apuesta por ganarse un hueco en la industria musical. Sonando al pop actual, y hablando sobre la atracción de dos personas, lanza Veneno. Un sencillo que viene después de la primera toma de contacto con el mundo artístico con Adentro.

"Es un tema hecho para dejar atrás las malas vibras, dejarse llevar y pasarlo bien. Ver la evolución de la canción desde que la empezamos a componer con mi equipo hasta el resultado final me parece increíble, como hemos materializado todas las ideas que teníamos en mente, tanto de concepto como de estética", asegura ella.

Veneno viene acompañada de un videoclip muy simbólico en el que la manzana roja cobra un gran significado: la representación del pecado. Un valor que envuelve toda la atmósfera además de a la protagonista del vídeo.

Hablamos con Carla Frigo, el fenómeno de TikTok e Instagram que lanza su nuevo tema ‘Veneno’

Sus referencias musicales

“Empecé cantando a los 7 años con referentes como Beyoncé, Whitney Houston o Rihanna: me encantaba su imagen de poder, la actitud y la personalidad que cada una de ellas tenía. Pero sin duda, lo que más me gustaba era la fuerza y potencia que tenían en su voz. De hecho, me encantaba cantar sus canciones por eso, porque eran temas donde podía sacar todo mi potencial y forzar hasta las notas más altas”, cuenta la artista a LOS40.

Ella asegura que hubo un punto de inflexión en su gusto musical: “Aunque durante la primera fase de mi adolescencia escuchaba música de diferentes estilos, desde The Cranberries hasta Eminem, lo que marcó un punto de inflexión en mis gustos musicales fue pasar dos veranos en Los Ángeles rodeada de gente de mi edad y de otros países”.

“Quedé enamorada especialmente del movimiento urbano que había en Italia. Grandes referentes italianos para mí son Capo Plaza, Dark Polo Gang, Guè Pequeno, y mi favorito por encima de todos, Sfera Ebbasta”.

Mención especial a Rosalía

“También tengo una gran admiración por Rosalía por todo lo que significa. Una artista que ha conseguido traspasar barreras culturales, lingüísticas y estéticas, y llevar su mensaje a una escena totalmente global. Me parece una gran fuente de inspiración y un claro ejemplo de trabajo bien hecho. También me he empapado del movimiento urbano más anglosajón. Como referentes por su música y por su estética audiovisual destacaría sobre todo a Travis Scott y Stormzy”, cuenta Carla.

La inspiración de Carla

“Si que es verdad que tanto Adentro como Veneno tienen una temática similar basada en gran parte en la atracción y la pasión, pero eso no significa que los siguientes temas vayan a seguir esta temática estrictamente”, aclara la vocalista.

“No hay una fórmula o ciencia exacta para buscar la inspiración. Cada proyecto es un mundo aparte, me pueden inspirar recuerdos que tengo de experiencias que he vivido, experiencias de otra gente que me han explicado, cualquier cosa que pueda ver por Internet, una frase concreta, una melodía... Hago lo que siento en cada momento y me dejo llevar por esas vibras. Igual pasa con los géneros o estilos, nunca pienso al componer qué género o estilo voy a hacer”, continúa explicando.

El salto a la fama

Carla nos cuenta que el mundo artístico siempre había sido para ella un hobby por lo que cuando decidió apostar por él a nivel profesional “sabía que muchas personas no entenderían el porqué, e incluso habría un rechazo inmediato de mi música por parte de cierta gente, porque no conocían mi background personal, solo los números de mis redes sociales”.

“Por suerte, ha habido una gran parte de mi comunidad que lo ha recibido con los brazos abiertos y les ha dado una oportunidad a mis dos primeros lanzamientos, cosa que agradezco muchísimo”, termina ella haciendo hincapié en que sus seguidores están empezando a ver de manera más “profunda” quién es ella.

Cuando le preguntamos sobre su futuro en la música ella lo tiene claro: “Solo tengo en mente una cosa: trabajar, trabajar y trabajar”.