Beret y Melendi dan un nuevo sentido a ‘Desde Cero’ con la salida del videoclip: ¡Letra aquí!

Hay momentos para todo

Pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento

Si tan solo esperas a qué las cosas suceden tan solo sucede el tiempo

He perdido más por no hacer nada que mirando como se pierde el intento

Me he sentido bien porque me miento

Y ya ves que las cosas no son siempre como las pintamos

Yo puedo morir de frío y afuera es verano

Te juro, te engaño, te dejo y te extraño

Te quiero y te hago daño sin razón

Mejor desde cero

Que decir desde nunca

¿Y cómo darte el cielo Si nunca pisé la Luna?

¿Y cómo soy sincero si nadie me pregunta?

Si me ves separado es porque todo se me junta

Se me junta tu mirada con la mía

Se junta la honestidad y la hipocresía

Se me junta cada rostro de ignorancia

Que yo intento hacer parecer sabiduría

Se me juntan los recuerdos de tus besos

Esos que ya pertenecen al pasado

Y te extraño cada noche, lo confieso

Aunque juré que no estoy enamorado

Quiero ver el modo antes que mi miedo

Quiero verme solo pa' ver si puedo

El precio de los mejores momentos

Siempre ha sido tener que echarlos de menos

Me acerco a tu llama y hoy me congelo

Y entre mis mitades ¿quién es el bueno?

Y nunca tuve el coraje suficiente

Pa' decir yo voy a me quedo

Mejor desde cero

Que decir desde nunca

¿Y cómo darte el cielo Si nunca pisé la Luna?

¿Y cómo soy sincero si nadie me pregunta?

Si me ves separado es porque todo se me junta

Sí no entré la razón antes de entrar en ti

Lo tenía todo pa' no ser feliz

Y nunca me dio por vivir la vida pero sí fingír

Porque sonreí cuándo dijé yo puedo en vez de en fin

Cambié el azar por el hacer por mí

Rompí el camino pa' poder seguir

Mejor desde cero

Que decir desde nunca

¿Y cómo darte el cielo Si nunca pisé la Luna?

¿Y cómo soy sincero si nadie me pregunta?

Si me ves separado es porque todo se me junta