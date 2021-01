El comentario de Christina Aguilera a Rosalía revoluciona Instagram

Rosalía ya es toda una celebridad. Cada vez son más los rostros conocidos que se descubren que comparten una amistad con la cantante, y eso nunca dejará de sorprendernos. No porque no lo merezca, sino porque no estamos acostumbrados a ver a una artista Made in Spain codeándose con celebridades de la talla de Kylie Jenner, J Balvin y Christina Aguilera.

Es precisamente ésta última la que ha protagonizado una de las publicaciones más recientes de la catalana en Instagram. En la foto, Rosalía posa sobre un caballo o yegua bajo el sol resplandeciente, que le obliga a cerrar los ojos para mirar a la cámara. La ubicación añadida es Puerto Rico, lo que también ha hecho que nos preguntemos si su visita está relacionada con Rauw Alejandro.

Sea como sea, Christina Aguilera le ha dejado un tierno comentario que ha enloquecido a sus fans. "You are so cute (Eres muy mona)", dice junto a un emoji que le lanza un beso. "Madre mía la Christina Aguilera diciéndote que eres cute me muerooooo", dice una usuaria. "Necesitamos una colaboración", añade otra. ¿Se hará finalmente realidad? Tendremos que esperar para saberlo.

Captura de la publicación de Rosalía con el comentario de Christina Aguilera / Instagram

Lo que sí se ha hecho realidad es la amistad entre ambas artistas. Ya las vimos en una publicación de la neoyorquina en la que ambas aparecían en lo que parece unos recreativos. "Cuando los mundos se encuentran. Ambo este alma bella", decía Xtina.

De momento se desconoce si la música es la que ha creado esta amistad o si la amistad es la que creará música. Pero de lo que estamos seguros es de que millones de personas alrededor del mundo están dispuestos a ser testigos de lo que esta unión nos traerá en un futuro... o no.