Cardi B debutará en Hollywood con una comedia estridente

La rapera Cardi B será la próxima estrella musical en sumarse a una producción de Hollywood. Según ha adelantado Variety, Belcalis Marlenis Almánzar será la protagonista de Assisted Living, una "comedia estridente" producida por Paramount Pictures en la que la cantante interpretará a Amber, una ladrona de poca monta que da un golpe nefasto y acaba con la policía pisándole los talones.

Para escapar de las autoridades, Amber tendrá que hacerse pasar por una señora septuagenaria e infiltrarse en una residencia de ancianos. Una suerte de Alguien voló a lo nido del cuco mezclada con Tootsie o Mrs. Doubtfire con el sello de Kay Oyegun, el guionista de la serie This Is Us, quien se ha encargado de escribir el libreto de la película. La premisa parece divertida, y si la historia está bien ejecutada podríamos descubrir en Cardi B un nuevo talento emergente.



La cantante ya había sido fichada en otras superproducciones conocidas, pero nunca como estrella protagonista. De momento sus únicas participaciones frente a las cámaras se han circunscrito a Hustlers, donde trabajó con otra cantante reciclada en actriz, Jennifer Lopez, y en Fast & Furious 9, donde ha tenido un papel simbólico a la par que ha colaborado en la confección de la banda sonora (la película se estrenará en España el 22 de mayo de 2021).



Assisted Living, cuyo título traducido significa Residencia de vida asistida (un eufemismo de Residencia de Ancianos), aún no tiene un director confirmado, pero dada la meticulosidad con la que Paramount escoge a los creativos de sus proyectos probablemente veamos confirmado a algún cineasta reputado tras las cámaras en los próximos meses.