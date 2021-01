Zayra Gutiérrez: La hija de Guti y Arancha de Benito se convierte en personaje de actualidad… ¿y de reality?

Si en los últimos días has escuchado el nombre de Zayra Gutiérrez es que estás muy vinculado al mundo Mediaset. La cadena ha puesto la diana en la hija de Guti y Arancha de Benito que se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del entorno Sálvame que este miércoles emitía unos mensajes suyos que no la dejan en muy buen lugar.

Los colaboradores del programa han elaborado el retrato de una niña consentida, egocéntrica y, según Kiko Matamoros, con una necesidad de protagonismo enfermiza. Explicó que sus padres la enviaron a un internado para ver si reconducían su conducta pero que no ha sido posible. También intentaba disculparla afirmando que no es fácil ser hija de dos personas famosas.

Se habla de la mala relación con su madre, con la que ha crecido, aunque ella lo desmiente. "Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. La p... retrasada", se la escucha decir a la joven en uno de los mensajes que ha hecho públicos el programa de Jorge Javier Vázquez.

Todo empezó cuando Zayra cumplió 20 años en estos tiempos de covid llenos de restricciones. Ella se saltó a la torera la limitación de personas en una reunión y cerró un local para celebrar una fiesta con bastantes más amigos. Fue un escándalo y acabó pidiendo disculpas.

“Tengo que pedir perdón porque es verdad que es una irresponsabilidad en los tiempos que estamos [...] Es verdad que fuimos más de seis, es una irresponsabilidad, soy una niña de 20 años y a lo mejor no soy consciente de la situación que estamos viviendo ahora mismo y lo único que puedo decir es perdón, no me puedo excusar de otra manera", decía en aquel momento, aunque parece que ha sido reincidente.

Habla el ex

Ya se sabe que el entorno de este tipo de personajes no suele permanecer callado y su ex, Manuel, acudió a Sálvame para hablar de ella. "Zayra es una persona muy cariñosa, es muy buena. Cuando está en la fase de enamoramiento es una buena persona. Lo que tengo que decir es que el capricho forma parte de su vida y no admite un no por respuesta en muchas ocasiones", explicó.

Cristian asegura que ha tenido "algo" con la hija de Guti: "Estuvimos tomando algo y me invitó a su casa" https://t.co/z0htkH8qoq — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 14, 2021

Gemma López aseguró que es un personaje en potencia, de los que gustan a la cadena, y que no sería extraño verla en un reality porque tiene el perfil. De hecho, se baraja su nombre para Supervivientes 2021. Su ex aseguró que estuvo a punto de entrar en otro.

“No trabaja ni estudia, pero le gustan las redes sociales y la televisión. Me dijo hace un mes que iba a ir a La casa fuerte, y por no sé qué motivos me dijo que había tenido una movida con el contrato", desveló.

Está claro que daría mucho juego. Es una niña a la que le gusta vivir la vida y no lo decimos nosotros. “"A veces ayuda a su madre con una agencia de algo, no estoy seguro, pero el resto de la semana... Nosotros salíamos de miércoles a domingo. Con ella tenía acceso a todas las discotecas", confesaba su ex.

Todo apunta a que se va a hablar mucho de ella. De momento, Christian, uno de los últimos concursantes de La isla de las tentaciones, ya ha salido a la luz para afirmar que tuvo algo con ella. "Estuvimos tomando algo y me invitó a su casa", aseguraba en el programa.

¿Quién será el próximo?