‘Los Soprano’ vuelve en septiembre con el hijo de James Gandolfini de protagonista

La partida de Los Soprano fue doblemente trágica: en 2007 concluía para siempre una de las mejores series de HBO y pocos años después, en 2013, su principal estrella, el camaleónico James Gandolfini, fallecía de un infarto a los 51 años. Un vacío que la plataforma pretende revertir este 2021 con una nueva película precuela llamada Many Saints of Newark (lit. Los numerosos santos de Newark).

La historia se situará décadas antes de los acontecimientos relatados en Los Soprano. El protagonista volverá a ser Tony Soprano, solo que en una versión adolescente. HBO ha fichado al hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini, de 21 años (durante el rodaje tenía 19), para meterse en la piel del personaje de su padre. Una decisión más que acercada por parte de HBO debido al extremo parecido físico entre el fallecido James y el joven Michael.

"Es un gran honor continuar con el legado de mi padre", expresó Michael Gandolfini, quien confesó que hasta que no le ofrecieron el proyecto no se había atrevido a ver la serie, principalmente por la nostalgia y el dolor que le suponía ver a su padre fallecido a lo largo de seis temporadas completas. "Estoy encantado de tener esta oportunidad", confesó.

Lo bueno de The Many Saints of Newark es que tras el proyecto están David Chase y Alan Taylor. El primero fue el creador y showrunner de Los Soprano a lo largo de sus 86 episodios. El segundo es un veterano de HBO que ha dirigido siete episodios de Juego de Tronos –entre ellos los brillantes Más allá del muro (2017), Baelor (2011) y Fuego y sangre (2011)– además de nueve capítulos de Los Soprano, cuatro de Mad Men, dos de Deadwood y uno de Perdidos.

La serie contará en su reparto con estrellas de la talla de Alessandro Nivola (Dickie Moltisanti), Billy Magnussen (Paulie Gualtieri), Corey Stoll (Junior Soprano) y John Magaro (Silvio Dante), estos tres últimos en versiones juveniles de los personajes que conocimos en Los Soprano. Además, se suman al reparto la estrella de The Walking Dead y The Punisher, Jon Bernthal, y Vera Farmiga, conocida por encarnar a Lorraine Warren en Expediente Warren.

James Gandolfini y su hijo Michael durante un partido de baloncesto celebrado en Nueva Jersey en mayo de 2007 / WireImage vía Getty Images / James Devaney

La intención de HBO es estrenar en septiembre de 2021 la película simultáneamente en salas y a través de su plataforma HBO Max. De confirmarse esta fecha, The Many Saints of Newark se estrenaría con un año de retraso, pues los planes originales de la compañía eran lanzarla en septiembre de 2020, pero la crisis del coronavirus les obligó a posponerlo.