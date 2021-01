15 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

El tiempo es oro y puede que no estés dispuesto a invertir el tuyo en ver series durante largas temporadas pero que al mismo tiempo creas que este fin de semana de frío en el que los efectos de Filomena todavía se hacen notar sea un momento perfecto para empezar una. ¿Eres de esos? Si la respuesta es sí, este artículo es para ti.

Desde LOS40.com hemos rebuscado en el catálogo de Netflix, una de las plataformas más populares de servicios multimedia en streaming, para encontrar 15 series cortas —o que por el momento solo tienen una temporada— que puedes empezar y acabar en un solo fin de semana. Así, cuando Filomena sea historia, podrás volver a disfrutar del aire libre si es que las medidas sanitarias lo permiten.

Estas son algunas de las opciones que tienes:

1. Unorthodox - menos de cuatro horas

Esta serie se estrenó en Netflix el año pasado y si no la has visto todavía, ya estás tardando. Fue todo un pelotazo cuando se lanzó y es que no es para menos. Está basada en la historia real de Deborah Feldman y cuenta como una joven de 19 años se escapa de su comunidad judía ortodoxa en Nueva York para trasladarse a Berlín. Allí, la protagonista experimentará el brutal choque entre su cultura y la berlinesa.

Esta serie tiene solo cuatro episodios y la puedes ver en menos de cuatro horas. Sus capítulos varían entre los 52 y los 55 minutos.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

2. Bonding - menos de dos horas

Si buscas algo todavía más corto que Unorthodox puedes optar por Bonding. Esta serie se ve en menos de dos horas y además, te hará pasar un rato muy divertido. Es una comedia protagonizada por una dominatrix y su asistente dosificada en 7 capítulos que van desde los 17 a los 13 minutos de duración.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

3. Alias Grace - cinco horas y cuarto

Si has visto o leído El cuento de la criada puede que esta serie también te interese. Está basada en la historia de Grace Marks, de la escritora Margaret Altwood y narra cómo un psiquiatra evalúa si el estado mental de una asesina puede exculparla o no.

Esta serie está dividida en siete capítulos que van desde los 46 minutos de duración a los 43.

4. The End of the F***ing World - cinco horas y cuarto

Si te van las emociones fuertes esta puede ser tu serie del fin de semana. Es una historia divertida, romántica y rebelde en la que se cuenta cómo dos adolescentes se creen psicópatas. Tardarás algo menos de cinco horas y media en ver sus dos temporadas.

Cada una tiene 8 episodios de alrededor de 20 minutos.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

5. Esta mierda me supera - dos horas y media

Esta serie es una adaptación de la novela gráfica homónima de Charles Frosman y en ella se cuenta la historia de Sydney Novak, una adolescente que además de tener que lidiar con problemas en casa y en el instituto tiene que adaptarse a unos poderes sobrenaturales.

La serie tiene siete episodios y se puede ver en unas dos horas y media.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

6. El desorden que dejas - seis horas

Otra opción, además muy actual, es ver El desorden que dejas. Esta serie española que trata la historia de Raquel, una profesora que llega a un instituto para sustituir a una docente que se ha quitado la vida, engancha a todo el que la empieza y se puede ver en poco más de seis horas.

Tiene 8 capítulos que van desde los 35 minutos hasta los 52.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

7. Gamtibo de dama - siete horas

Es imposible que no hayas escuchado hablar de esta serie, así que si no la has visto, este fin de semana puede ser un buen momento para que te pongas al día y entiendas por qué estas navidades los tableros de ajedrez han sido el regalo estrella en muchas casas. Tendrás que invertir siete horas pero valdrá la pena.

Son siete capítulos que duran entre 67 minutos y 46.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

8. Selfmade - tres horas y media

Otro de los estrenos de 2020 que podemos añadir a esta lista es Selfmade, una serie basada en la realidad que cuenta cómo una humilde lavandera afroamericana erige su propio imperio con una empresa de productos de belleza.

Esta serie la puedes ver en menos de 3 horas y media ya que solo cuenta con cuatro capítulos de entre 45 y 49 minutos.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

9. Los favoritos de Midas - cinco horas

Los favoritos de Midas es otra de las series españoles que deben entrar en esta lista. Estrenada también el pasado 2020 cuenta cómo un millonario magnate es chantajeado por un grupo que parece invisible.

Es totalmente adictiva y sus seis capítulos se pueden ver en algo más de cinco horas.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

10. Alguien tiene que morir - menos de tres horas

Si te gustó La casa de las flores, tienes que ver Alguien tiene que morir, la última creación de su director. En esta serie, en la que aparece Ester Expósito y Alejandro Speitzer se cuentan los dramas que azotaron a una familia adinerada durante el franquismo.

Tiene solo tres capítulos y cada uno dura entre 49 y 52 minutos.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

11. Maniac - seis horas

Si eres fan de las historias enrevesadas, Maniac está hecha para ti. Emma Stone y Jonah Hill y Justin Theroux protagonizan una serie que parte con dos desconocidos que se conocen en un ensayo clínico.

En seis horas podrás ver sus diez capítulos.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

12 - Muñeca rusa - menos de cuatro horas

Si te agobias fácil igual Muñeca rusa no es para ti. Si no es el caso, a disfrutar. Esta serie cuenta cómo Nadia, la protagonista, muere durante su cumpleaños y de repente resucita para volver a la misma fiesta en la que pierde la vida. Nadia intenta cambiar las cosas, pero siempre vuelve a morir.

Tardarás algo menos de cuatro horas en ver sus ocho capítulos que van desde los 24 minutos de duración a los 30.

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

13. Crashing - dos horas y cuarto

¿Has visto Fleabag? Si te gustó, también te gustará Crashing, pues es Phoebe Waller-Bridge en estado puro. En ella, un grupo de jóvenes que andan un poco pelados, a cambio de un alquiler barato se mudan a un hospital abandonado.

Tardarás unas dos horas y cuarto en ver sus seis episodios.

14. Typewriter - cuatro horas

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

El toque de terror a esta lista lo aporta Typewritter. En ella tres jóvenes amigos de Goa quieren buscar espíritus en una mansión abandonada, pero cuando allí se instala una familia, el pasado de la casa vuelve para que aumente un poco la tensión.

Esta serie tiene hasta ahora cinco episodios de entre 54 y 42 minutos, por lo que se puede ver en algo más de cuatro horas.

15. Los Bridgerton - ocho horas

11 series cortas de Netflix que puedes ver en un fin de semana

Si quieres invertir los dos días del fin de semana en tu maratón esta es una buena opción y está en tendencias. Basada en las novelas de Julia Quin en Los Birdgerton se cuenta la historia de ocho hermanos que buscan el amor y la felicidad entre la alta sociedad de Londres.

Tiene ocho episodios hasta el momento y duran entre 72 y 57 minutos, por lo que se puede ver en unas ocho horas.