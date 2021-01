Si existen dos décadas que marcaron para siempre el futuro de la música, esas son los 60 y los 70. En esta época se crearon algunas de las tendencias más revolucionarias de la cultura, y los músicos experimentaron hasta llegar a nuevos sonidos que marcaron el resto de la historia de la música.

En esta explosión de creatividad, hay un año que destaca sobre todos los demás como un momento en el que se crearon algunas de las canciones más importantes del momento. Verdaderas joyas de todos los estilos que aún hoy, 50 años después, siguen siendo reconocidas como grandes piezas que conviene recordar y disfrutar.

John Lennon, Rod Stewart o Marvin Gaye llegaron al clímax de su carrera con temas inmortales, y en nuestro país Serrat o Jeanette pusieron voz a un momento en el que la sociedad estaba a punto de cambiar para siempre. Recordamos diez de las canciones más importantes de este glorioso año.

Life on Mars? – David Bowie

Formó parte del disco Hunky Dory, y se dio a conocer en esos inicios de la década de los 70, durante la etapa previa a que David Bowie se convirtiera en icono del rey del glam. En este tema ya se pueden escuchar los grandes arreglos orquestales que le caracterizaron durante su trayectoria. La letra es abstracta y ha estado siempre sujeta a diferentes interpretaciones, aunque el mismo Bowie dijo alguna vez que la canción trata de "la reacción sensible de una niña a los medios de comunicación".

Diez canciones imprescindibles que cumplen 50 años

Maggie May – Rod Stewart

Este tema consiguió marcar un antes y un después en la vida del productor y compositor británico. La historia de una relación con una mujer mayor le dio a Rod Stewart el número 1 no solamente en Reino Unido sino también en Estados Unidos. Algo que, por aquel entonces, tan solo The Beatles o Michael Jackson habían conseguido.

Soy Rebelde – Jeanette

Medio siglo después, sigue siendo el himno de toda una generación. A principios de los 70, una adolescente de 19 años enamoraba a todos con su candidez, su voz dulce y un gran talento. Después de presentar esta canción, Jeanette se convirtió en un símbolo de un deseo instalado en el subconsciente de la memoria colectiva: el de la rebeldía para alcanzar la libertad.

American Pie – Don McLean

Pocas canciones han sido tan debatidas y estudiadas como American Pie de Don McLean, centrada en narrar una etapa clave para la humanidad: la década de los 60. La llamada "canción del siglo" es un tema lleno de metáforas, acertijos y referencias a la cultura popular disfrazadas de poesía.

Mediterráneo – Joan Manuel Serrat

El disco Mediterráneo no ha dejado de celebrarse desde que se publicó, y hay un acuerdo nacional según el cual es uno de los mejores discos de la música popular española. Serrat consiguió con este tema, que es pura poesía, unir a todo un país alrededor de sus costumbres, su forma de ser y el mar que baña sus tierras. Toda una hazaña en un momento en el que era más que necesario.

Imagine – John Lennon

Es la canción más emblemática de John Lennon como solista y una de las imprescindibles de la historia de la música. El exbeatle nos deja indagar en sus deseos ideológicos más profundos. Un mundo en el que no existe la religión y las personas se ven como agentes de cambio, sin dogmas ni ideologías tradicionales. Una utopía hecha canción.

Stairway To Heaven – Led Zeppelin

¿Quién no ha querido emular a Jimmy Page a la guitarra de esta canción? El tema que encumbró a la categoría de mitos a Led Zeppelin llega al medio siglo de existencia. La cuarta pista del cuarto disco del grupo rompió estereotipos sobre el rock and roll y sembró una semilla que hoy en día sigue especialmente arraigada.

Help, ayúdame – Tony Ronald

Fue la canción más importante del verano de 1971 en España. Este cantante de origen holandés comenzó su carrera en Barcelona en los años 50, pero el éxito le llegó con este tema, que se escuchó en toda Europa en muchos idiomas diferentes. Después, se convirtió en productor de bandas tan de chiringuito como los Amaya o los Diablos.

What's Going On – Marvin Gaye

A finales de los 60, Marvin Gaye ya tenía el mundo a sus pies. El Príncipe de la Motown había llegado al éxito a base de baladas románticas, y el disco en el que se incluye significó no sólo una revolución propia y personal, sino también para la música soul en general

Baba O'Riley – The Who

Who's next, el quito álbum de The Who, no seguía ningún hilo argumental, pero tampoco le hacía falta. En su origen, este tema duraba una media hora, y con él, introducción del sonido del sintetizador fue algo totalmente revolucionario en el mundo del rock de la época.