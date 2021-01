El día que Sole Giménez dijo ‘hasta nunca’ a Presuntos Implicados: “Veía que no me entendían”

Fue el 16 de Enero de 2006 cuando Sole Giménez anunció públicamente que abandonaba Presuntos Implicados. Una decisión dolorosa que rompía más de dos décadas de unión y respondía un cansancio emocional. “Veía que no me entendían” comentaría años después la artista. Y lejos de ser amistosa, hubo muchos conflictos y acabó con el distanciamiento temporal de su propio hermano Juan Luis (“en algún momento de la vida volveremos a encontrarnos”) y de Nacho.

Soledad Giménez fue la voz y el alma de Presuntos Implicados durante 22 años. Su hermano Juan Luis y Nacho Mañó completaban los tres pilares de la banda que se convertiría en una de las más consistentes del pop español. Así lo avalaban sus canciones en las que la calidad y el éxito, dos términos a veces difícil de conjugar, se daban la mano. Basta solo citar algunos de sus ya considerados clásicos: Cómo hemos cambiado, Alma de blues, Mil mariposas, Todas las flores, Gente...

Entre 1983 y 2006, Sole aportó personalidad a todas esas piezas. Su inconfundible voz llena de matices, está considerada una de las mejores del pop español, un regalo de calidez y dulzura, pero también de fuerza o emoción

La mayor crisis, tomar la decisión

2005 fue un año particularmente difícil para Sole. Coincidió con el lanzamiento de "Postales", el último del grupo en el que participó. La cantante, de origen francés, reconocía entonces: “Me siento en un momento de mi vida particularmente triste e intenso, y todo eso acaba desbordándose e impregnando las canciones. No atravieso mis días más luminosos, pero sobrellevo la amargura razonablemente bien".

En agosto, cuatro meses después de que “Postales” saliera, Sole comunicó su decisión de marcharse a Juan Luis y a Nacho. Atravesó entonces su mayor crisis, tal y como confesaría dos años después en una entrevista para Cadena Dial: “La verdad es que la crisis mayor la pasé antes de dejar al grupo, porque tomé esa decisión, que fue muy dura para mí, porque he estado más de la mitad de mi vida metida en ese grupo. He dado mucho de mí, y he puesto mucho cariño, mucho empeño, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho de todo, mucho sufrimiento también, porque cuesta todo en esta vida y también, las relaciones personales cuesta llevarlas a buen término”.

El 16 de Enero de 2006, para “mitigar rumores insanos”, Soledad Giménez escribió un comunicado oficial anunciando la “triste noticia” que calificaba como “la decisión más difícil y dolorosa de toda mi vida, la de dejar el grupo Presuntos Implicados, formación en la que he desarrollado toda mi carrera profesional y que me ha dado como cantante y músico lo poco o mucho que soy”. La cantante pedía también “mantener un respetuoso silencio hasta que finalicen nuestros compromisos”. Así que Sole dejó definitivamente la formación en el mes de mayo, cuando concluyó la gira de teatros que el grupo estaba realizando.

Sole Giménez, fotografiada en el evento 'Avanzadoras', en Madrid en 2015. / Getty Images

Giménez reconoce que incluso su divorcio le costó menos que dejar el grupo. Cuando se separó de su marido, el alemán Thomas Engel, hubo una crisis personal de la que salió muy fortalecida: “tengo muy buena relación con él”. No ocurrió lo mismo con Juan Luis y con Nacho Mañó, con los que tuvo muchos conflictos… y de los que se distanció. Sí, también de su hermano: “Lamentablemente, Juan Luís y yo siempre hemos sido de esos hermanos que ¡ay, yo pienso blanco, pues yo negro!. Entonces, sí. Bueno, mi hermano también en este caso ha tenido la posición que él cree conveniente, yo tengo que respetarla y que le vamos a hacer, ya en algún momento de la vida volveremos a encontrarnos. Yo le he dedicado veintitrés años a la preciosa idea que tenía Juan Luís de montar un grupo, se lo dediqué y lo hice mío ese sueño”.

“Veía que no me entendían”

Pero ¿Por qué abandonó Sole a Presuntos Implicados?. En ese comunicado oficial de Enero de 2006, la artista explicaba que se debía a su "necesidad íntima y personal de afrontar la vida con honestidad reconociendo el cansancio emocional y el agotamiento al que he llegado por mi manera distinta y personal de entender las relaciones". Y añadía que se trataba de una decisión "existencial" con la que pretendía tener "una vida más sincera en la que pueda trabajar con mayor armonía e ilusión".

No hubo solo un motivo, “fueron pasando cosas y cosas... porque esto no pasa en un día”, y llegó un momento en el que ya no pudo más: “Si, porque veía que no me entendían, que yo pedía cosas, diálogos y cosas que no había ni parecía que tuviera que haber, y no puedo vivir en otra dinámica, yo lo siento soy débil en ese sentido”.

Y después del duelo…

Cuando Sole Giménez dejó el grupo “no sabía siquiera si iba a seguir en la música”. En ese momento no pensaba demasiado en el futuro. En una entrevista en la Cadena SER de 2009, explicaba: “Simplemente pensaba que el presente tenía que cambiar, tenía que ser mejor y que luego Dios dirá. Y cuando pasé el duelo y se alejó todo eso, me di cuenta de que quería seguir haciendo música". Dicho y hecho.

En febrero de 2008, llegó ‘La felicidad’ en el más amplio sentido de la palabra. Además de ser su segundo disco en solitario (el anterior había sido Ojalá, en 2004), fue también el primero desde su separación de Presuntos Implicados. Superadas las turbulencias, Giménez emprendía su trayectoria en solitario y quiso plasmar en ese título la ‘felicidad’ que sentía en ese momento: “es la sensación de empezar, de tirarme al vacío, de quitarme el paraguas".

Dos años y medio después del adiós de Sole, Juan Luis y Nacho volvieron a dar vida a Presuntos Implicados con una nueva vocalista, Lydia Rodríguez. En Septiembre de 2008, publicaban un nuevo álbum llamado Será. Juan Luis reconocía entonces: “ha sido una época difícil para mí, porque, efectivamente, cuando Sole decide dejar el grupo, yo pensaba que no iba a ocurrir nunca esto, y ocurrió. Y a partir de ahí, pues Nacho y yo, pasamos un largo año de duelo, por llamarlo de alguna manera.