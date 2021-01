Nicky Romero se une a Timmo Hendriks y David Shane en ‘Into The Lights’, su primer tema del 2021

Nicky Romero se ha propuesto comenzar el 2021 con buen pie. Para ello se ha unido a Timmo Hendricks y David Shane, con quienes lanza Into The Light.

Esta canción de ritmos electro house cuenta con sonidos de todo tipo, incluidos los de un piano, que suenan en crescendo según va avanzando el tema. Concluyen en un drop hipnotizante que te anima a levantarte de la silla y darlo todo con movimientos incontrolables. El tema se ha ganado el cariño de sus seguidores.

Y no es de extrañar, ya que cada uno de sus fragmentos y melodías están cargados de positividad, dando lugar así a una sensación de frescura y ganas de comerte el mundo para este nuevo año.

Lo cierto es que esto de lanzar proyectos con éxito no es nada nuevo para el artista. Después de triunfar con I Could Be The One junto a Avicii, entre otros, el de Países Bajos se animó en 2012 a estrenar su propio sello discográfico, Protocol. Con él ha lanzado diversos hits, que también han sonado en su propia radio, Protocol Radio.

Su compañero Timmo Hendricks cumple 2 años en este sello discográfico, lo que se convierte en un buen motivo de celebración junto al lanzamiento de este tema. Además, si le unes la talentosa voz del estadounidense David Shane, el resultado es, tal y como diría Nathy Peluso, bombastik.

Y tú, ¿ya has escuchado Into The Light?