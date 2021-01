Villano Antillano, la cantante que encontró en el trap un escenario para remover conciencias

Bajo el nombre de Villano Antillano se esconde Reinaldo Santiago Pacheco, una artista de Puerto Rico que encontró en el mundo del trap su escenario y su espacio de expresión, así como también un lugar donde defender los derechos de muchas personas del colectivo LGTIBIQ+.

Villano Antillano no sólo ha conseguido remover los cimientos del trap, sino también remover conciencias y demostrar que este género musical puede ser un himno de liberación en lugar de un canto hiriente repleto de comentarios machistas y homófobos.

A lo largo de toda su vida, Villano, cuyos pronombres son ella/elle siempre ha luchado por poner en valor su identidad y mostrarse tal como ella es.

En una entrevista con Rapetón, la cantante comentaba que cada quien "explica su identidad de manera distinta". Villano no se esconde de nada y lleva sus ideales por bandera, en esta misma entrevista señalaba que desde pequeña, ella sentía ser homosexual, pero nunca quiso identificarse como una persona gay. "Yo nunca dije que me consideraba gay, para mi gay es como blanco norteamericano con acceso a unos recursos que en realidad en Puerto Rico, Latinoamérica y el caribe no existe, así que maricón para mi viene con un sentido de comunidad, cuando yo uso la palabra maricón... pienso en lucha, en comunidad, en mis amigas, a mi no me cuida la policía, me cuidan mis amigas", explicó.

Sus canciones nacieron entre las calles de Puerto Rico

Su música bebe de la cultura urbana de este país Caribeño. La artista se crío en un área rural de Bayamón y la calle está presente en sus melodías.

Pájara fue el último single que lanzó. Una canción enérgica que salió a la luz en el mes de diciembre y cuya letra no deja indiferente a nadie que la escuche.

Esta canción es una burla al burlón. "Eso es una fucking loca", comienza recitando la canción en una letra atrevida que reivindica términos peyorativos y los reinserta en el género urbano empoderándolos.

No confío (Trust Issues Remix) es otro de sus grandes éxitos, con un videoclip en el que aparecen drag queens donde la artista habla de la calle sin tapujos y con una letra fuerte y poderosa.