Danna Paola nos invita a su "break up party" con su nuevo álbum: 'K.O.'

En este 2021, Danna Paola celebra su "break up party" lanzando su nuevo álbum K.O. (Knockout). Un proyecto al que todos estamos invitados y el cual supone un pase directo a su corazón y también a sus pensamientos. Una colección de once canciones repletas de enigmas, en las que la cantante se abre en canal y relata su vida sentimental en los últimos años.

Romance, esperanzas, decepción, enfado, olvido y sobre todo mucho amor propio es lo que esconde este álbum que relata una historia de amor desde la primera canción hasta la última que supone un knockout. Danna Paola vence y pone punto final a las decepciones amorosas que ha vivido.

"No puedo estar más feliz de por fin poderles compartir mi nuevo álbum, K.O. (Knockout), un trabajo de mucho tiempo, esfuerzo, lágrimas, risas y mucha ilusión"; expresó Danna Paola sobre su nueva producción, un trabajo que la posiciona de nuevo como una artista internacional que ha logrado el reconocimiento global.

K.O. contiene un total de 11 singles tanto en español como en inglés, así como sus colaboraciones con artistas internacionales que han sido todo un éxito desde su lanzamiento en las plataformas de música y a nivel mundial como lo son: Friend de Semana junto a Luisa Sonsa y Aitana; No Bailes Sola junto con Sebastián Yatra; y Me, Myself con Mika.

K.O. Una historia de amor donde Danna Paola sale ganadora

A través de once capítulos descubrimos el pasado sentimental de la artista, con sus subidas o bajadas, hasta que un día Danna dice "se acabó" y se proclama vencedora.

Friend de semana

Danna Paola, Luisa Sonsa y Aitana sacan su lado más sensual en este tema pop que abre el disco. Un single que ya advierte que este disco es verdaderamente ardiente. Y es que Danna Paola va con todo y arrasa de nuevo en el panorama musical con este trabajo.

En Friend de semana, Danna recita la sensación que uno siente cuando no se puede quitar a una persona de la cabeza. Con un ritmo con el que no podrás dejar de bailar, Friend de semana es un tema romántico que seguro querrás dedicarle a alguien cuando lo escuche.

Calla Tú

El silencio de una mujer no se consigue tan fácilmente y en esta canción, Danna Paola lo demuestra. Un tema que dice "basta", basta de mentiras, de falsas promesas y de cambios que no llegan nunca. En Calla Tú, esuchamos a una artista empoderada que se mira al espejo, descubre sus límites y marca por lo que no está dispuesta a pasar.

"Ella se fue y no volverá jamás", recita la canción y es que en su letra se respira el sentimiento de libertad cuando, de una vez por todas, una mujer se libera de las cadenas que la oprimen y comienza a pensar en lo mejor para ella.

Amor Ordinario

"Enero siempre me lleva a ti. El sol, tus manos y el frío en Madrid", canta Danna Paola al comienzo de la canción. Amor Ordinario es posiblemente el tema más dulce de K.O. No hay nada más doloroso que el dolor de las heridas del desamor cuando supuran y a ese sentimiento canta Danna en Amor Ordinario.

"Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos", se escucha en un verso del single, en un golpe de realidad en el que la cantante se da cuenta de que lo que creía que era amor, realmente nunca lo fue.

Danna Paola se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional, tras el éxito del lanzamiento de K.O., Danna Paola, anunció su concierto Danna Paola Live Experience, que se podrá ver por Streamtime a nivel global el próximo 13 y 14 de febrero. Un evento patrocinado por Universal Music Group, Icon Management y GTS.