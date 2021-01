Myke Towers, Rauw Alejandro, Lunay, Brytiago y Revol se unen en ‘Fantasía Sexual’: ¡mira el vídeo y le letra!

¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir

¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir, ey

Tú ere' como lo imaginé, por tu cara lo adiviné

Yo solo quiero que te pongas pa' mí

¿Cuál es tu fantasía sexual? Que yo te la cumplo

Tiene novio, pero quiere, comoquiera no la culpo (No la culpo)

Quiere un trio con dos hombre' (Hombre')

Baby, tú ere' demasia'o under

Por poco nos mangan en el probador de Mango'

Casi siempre lo hacemo' quemando (Ey)

Ella e' erótica

Me gustan sus gemido', a ella mis cancione' melódica'

Sé que tiene' sucia la mente (-te)

Se lo hice una ve' y ahora la tengo impaciente

Y así e' que me gusta, mi baby es demente

Usa sus juguetes (-guetes; ey) cuando estoy ausente (Lu-Lunay; ey)

¿Cuál es tu fantasía sexual? (Lunay), que te la voy a cumplir (Te la voy a cumplir)

Tú va' a querer regresar y nadie va a interrumpir, yeah (Nadie va a interrumpir)

Tú eres como lo imagine, por tu cara lo adivine

Yo solo quiero que te ponga' pa' mi (Pa' mí)

Yeah (Wuh)

Es una pitcher, pero yo bateo curva (Ey; curva)

Dice que a nombre mío se masturba

Y yo te lo apuesto (Chih)

Que voy a ser mejor que to' lo' que te han puesto (Ah-ah; wuh)

Tu' fantasía' te las voy a cumplir

Me mandó un video haciendo el split (Prr)

Ya te imagino tú desnuda devorándono' (Yo')

Al otro día te doy pa' que compres to' el mall (Yo')

Tú va' a pedir repeticione'

Que te lo dé de nuevo en to'a las posicione'

Yo sé que quiere', tú no me engaña' (No)

Y la misión e' que te venga' flow botella 'e champaña

Ella e' una sata y en el baño de la uni puso el lock (Mmm)

Hacía cosa' que me dejaban en shock (Jeje)

Lo que yo quería me lo daba, de contacto me tenía como el boss

Y le di sin seguro como una Glock (Rah)

Plap-plop, tú me matas con tus beso'

Yo siempre termino lo que empiezo

Nos dimo' un trago a nombre del despecho

E' una leona que me tiene de al acecho

Dime rápido, que se hace tarde (Ah)

¿Dónde tú quiere' que te recoja?

Tú estás en busca de un chichipartner (Uh; uh)

Baby, donde yo te coja

¿Cuál es tu fantasía sexual? (Ah), que te la voy a cumplir

Tú va' a querer regresar y nadie va a interrumpir

Tú ere' como lo imaginé, por tu cara lo adiviné

Yo solo quiero que te pongas pa' mí

(Ra-Rauw)

Comiéndotela entera (Uh-wuh)

Darte los bueno' día', la bellaquera (Uh-wuh)

En su mirada veía, ella, "métemelo" me decía (Yah)

Figura' sensuale'

Si no ponen un espejo tú y yo somo' iguale' (Ah)

A ella le duele y no son lo' cordale' (Ey)

Te vo'a dar como un pillo le da a lo' cristale' (Yah), yeah

Hoy e' noche de entierro (Uh-wuh)

Gata' salvaje' me echan fiero (Uh-wih)

Dile a tu mai' que ya tiene yerno (Ah)

Por ti yo voy del cielo al infierno (Yah)

¿Cuál es tu fantasía sexual? (¿Dime cuál?), que te la voy a cumplir (A cumplir)

Tú va' a querer regresar (Ah-ah), y nadie va a interrumpir

Revol

Brytiago, baby

Update Music

Fran Fusión

Just Beats

Revol

Lu-Lu-Lunay

Update Music

¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir

¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir

Tú ere' como lo imaginé, por tu cara lo adiviné

Yo solo quiero que te ponga' pa' mí

Myke-Myke Towers, baby

Jaja

Ah

Dile a tu novio que tiene que hacer un update

Revol

(Fuente)