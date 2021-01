Marc Seguí y Pol Granch lanzan un colorido y divertido vídeo para ‘Tiroteo’: ¡Letra aquí!

Tú y yo

Los dos fundidos frente al mar

Sé por dónde quieres ir a parar

Aunque mires así no servirá

Si es que nos entendemos sin hablar

Muero cuando te vas

Toco el cielo si estás

Sentada en mi portal

Siempre haciéndote esperar

Y ahora quiero que vuelvas como un niño, los findes

Desde que te has ido no hacen gracia los chistes

Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte

Buscando a ver si encuentro alguna como tú en Tinder

Mi niña eres la prota de mis canciones tristes

No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes

Tú dile a las demás que no me quedan más chicles

Solo te doy a ti el amor, es así de simple

Se me congela el mundo siempre que nos vemos

Discutir contigo es como un tiroteo

Pienso en morirme el primero, ah, ah

Tú y yo Los dos juntitos, sin pensar

Contigo como un niño en Toys’R’us

Que se apague la luz en Navidad

Si desprendemos electricidad

Mira que yo lo intento pero te desvaneces

Siempre me hago el contento pero hoy no me apetece

Y no entienden que siempre has sido diferente

Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente

Y ahora quiero que vuelvas como un niño, los findes

Desde que te has ido no hacen gracia los chistes

Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte

Buscando a ver si encuentro alguna como tú en Tinder

Mi niña eres la prota de mis canciones tristes

No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes

Tú dile a las demás que no me quedan más chicles

Solo te doy a ti el amor, es así de simple

Se me congela el mundo siempre que nos vemos

Discutir contigo es como un tiroteo

Pienso en morirme el primero, oh, oh

Tú y yo

Siempre te vas de mí

Siempre te vas de mí

Siempre te vas de mí

De mí, oh

Y ahora quiero que vuelvas como un niño, los findes

Desde que te has ido no hacen gracia los chistes

Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte

Buscando a ver si encuentro alguna como tú en Tinder

Mi niña eres la prota de mis canciones tristes

No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes

Tú dile a las demás que no me quedan más chicles

Solo te doy a ti el amor, es así de simple

Oh, oh Oh, oh

Se me congela el mundo siempre que nos vemos

Discutir contigo es como un tiroteo

Pienso en morirme el primero, oh, oh