Nathan Dawe y Little Mix estrenan el videoclip de ‘No Time For Tears’

¿Alguna vez has vivido un videoclip dentro de un videoclip? Pues eso es lo que nos traen Nathan Dawe y Little Mix en su nuevo proyecto audiovisual.

Ambos estrenan el clip de No Time For Tears, el tema incluido en la versión expandida del nuevo disco de las británicas: Confetti. Una canción de ritmos dance que se fusionan con el toque pop tan especial de la girlband.

El videoclip está protagonizado por una supuesta fan de Perrie, Leigh-Anne y Jade, que se encuentra con una publicación en Instagram del DJ. Nathan anuncia que estarán buscando al rostro principal del clip de este tema. Ella celebra su oportunidad dándolo todo sobre su cama.

Se presenta al casting y el británico no lo duda un solo momento: debe ser ella quien lo protagonice. Y así es. Comparte escenas con Dawe y sus amigos. No hay rastro de las integrantes de la banda, pero para ella, haberse convertido en la protagonista de este proyecto es más que suficiente.

"Este vídeo es muy mono. Lo amamos", dicen las chicas en la descripción de su publicación en Instagram. Además, han aprovechado la ocasión para comunicar el lanzamiento de un concurso relacionado con el estreno de este videoclip.

Nathan Dawe es un DJ procedente de Staffordshire. Comenzó su andadura por la música en 2010 y, desde entonces, ha compartido proyectos con Ella Henderson, Jonas Blue y Little Mix, entre otros.

Y tú, ¿ya has escuchado No Time For Tears?