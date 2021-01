El mítico productor Phil Spector muere por coronavirus

Phil Spector ha muerto en un hospital de California a sus 81 años. Estaba cumpliendo condena desde hace más de una década en prisión por el asesinato de la actriz y camarera Lana Clarkson. Una condena de un mínimo 19 años que le llevó entre rejas en 2009.

Fue diagnosticado de coronavirus hace cuatro semanas y las primeras informaciones apuntan a que ha sufrido una muerte natural derivada de las consecuencias del virus. Ya acarreaba varias dolencias aunque ahora queda elaborar un informe para conocer las causas del fallecimiento.

Si dejamos apartada su vida personal y nos centramos en la profesional, no podemos más que recordar su genialidad. Está considerado como el primer gran autor de pop que creó el muro de sonido. La historia de la música popular no habría sido igual sin su aportación.

Phil Spector en una sesión de fotos de 1965. / Barry Oliver/Michael Ochs Archives/Getty Images

Una vida de éxitos

Nació en el Bronx de Nueva York el 26 de diciembre de 1939 y cuando tenía tan solo 9 años su padre se suicidó. Precisamente, el epitafio de la tumba de su padre es el que inspiró su primer gran éxito en la música en 1958: To Know Him Is to Love Him, que grabó con el trío The Teddy Bears.

El rock estaba todavía muy presente y el público juvenil iba tomando protagonismo y creando una revolución social. Y allí estaba él creando algo nuevo en la música. Trabajó con Ike & Tina Turner, The Beatles, John Lennon y George Harrison en solitario, Leonard Cohen o Ramones.

Con tan solo 22 años ya tenía su propia discográfica donde trabajó hasta casi la obsesión y logró convertirse en una leyenda. Descubrió que quedarse con los derechos de autor era lo que le iba a dar beneficios y exigía cofirmar la mayoría de las canciones que producía.

Phil Spector en el estudio con Ike & Tina Turner. / GAB Archive/Redferns

Un genio violento

Pero a medida que crecía su genialidad musical, crecía, también, su carácter violento. John Lennon y Ramones vivieron situaciones muy tensas con el productor que tenía las ideas muy claras y no dudaba en sacar pistolas para defenderlas. Sus excentricidades acabaron convirtiéndose en comportamientos maníacos muy peligrosos.

Una de las que sufrió esta locura fue su mujer, Ronnie Spector (Ronettes) con la que estuvo casado entre 1968 y 1974. Ella denunció en su autobiografía que el productor la mantuvo encerrada en su mansión, durante años, donde la retenía con amenazas.

Ronnie Spector fue mujer de Phil Spector y sufrió un tormento. / Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images

En los 80 desapareció de escena y no apareció hasta 2003 cuando apareció muerta en su mansión, la actriz y camarera Lana Clarkson. Pagó una fianza de un millón de dólares y salió libre hasta que fue finalmente condenado en 2009 e ingresó en prisión donde permanecía hasta ahora. Pena indefinida de 19 años como mínimo y cadena perpetua de máximo.

Despedida de un genio

La música está de luto, porque al margen del mal que hizo, fue una leyenda en el pop. Nuestro compañero Tony Aguilar es uno de los que se ha referido a él en redes.

“Ha fallecido por COVID19 a los 81 años Phil Spector, creador del muro de sonido y productor de The Beatles, John Lennon, Tina Turner, The Ramones, Leonard Cohen, The Ronettes, Righteous Brothers... y un largo etc del mejor pop y rock del siglo pasado. Genio absoluto convertido en loco asesino y en prisión por el homicidio en segundo grado de la actriz Lana Clarkson”, escribía.