Con su estilo único, su poderoso carácter y una música que mezcla rap con pop alternativo, se presenta Ashnikko, la popular artista estadounidense que ya cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 10 mil millones de visitas en su perfil de TikTok.

Una voz melódica y un rapeo vibrante es la combinación perfecta que hace que todos los temas de Ashnikko sean éxitos y consigan triunfar en las redes sociales y en todas las plataformas musicales. Canciones como Daisy, Stupid o Special son algunos de los nombres de la larga lista de canciones que posee esta artista a sus espaldas.

Ahora, la aclamada artista acaba de estrenar su nuevo single y vídeo Deal With It, junto con Kelis, un tema que sirve como adelanto de su nueva mixtape Demidevil que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Un proyecto que incluye colaboraciones con Grimmes y Princes Nokia, y que podrá ser obtenido en formato físico a finales de este mes.

'Deal With It', un himno empoderador

Deal with It es lo nuevo de Ashnikko, un tema que se ha convertido en todo un himno con su letra provocativa. Todo un canto de liberación sexual que simboliza la dulce libertad que llega cuando se supera a una expareja.

Esta canción es única y así lo confirma la propia artista: "Mi fantasía de ruptura de tentáculos cobró vida. Y utilizar un sample de Caught Out There de Kelis es un verdadero sueño hecho realidad. La heroína musical de mi infancia."

Ashnikko, la provocadora artista que marca las reglas

El videoclip oficial de este single no deja a nadie indiferente, en una producción dirigida por Charlotte Rutherford, Ashnikko se transforma en un monstruo con tentáculos dentro de un mundo con ambientación pirata.

Demidevil llega tras el éxito conseguido con su EP Hi, Its Me, que incluye su hit STUPID y que le llevó a conseguir cerca de 2 millones de seguidores en TikTok. Este esperado nuevo trabajo consta de 10 temas en los que habla de sus experiencias con amistades, relaciones, o la industria musical; siempre manteniendo su energía feminista.