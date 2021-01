Blue Monday 2021: ¿qué es y qué hay de verdad en el día más triste del año?

¿Cuál es el lunes más triste del año? En los últimos tiempos podríamos asegurar que cualquiera porque hacer frente a una pandemia como la que llevamos sufriendo casi un año y, además, recibir a Filomena con todos los destrozos que ha dejado, no salva ningún día de tener grandes dosis de tristeza.

Pero, si nos basamos en los mitos que recordamos año tras año, hay que decir que, desde 2005, el lunes más triste del año es el tercer lunes de enero. Este día se produce un fenómeno en las redes sociales: el hashtag #BlueMonday aparece en todos los comentarios y en mensajes que nos recuerdan que hoy no va a ser un buen día. Melancolía, nostalgia y muchas ganas de llorar, vamos. Sin embargo, siempre hay otros que prefieren superar este día apostando por la buena energía y el optimismo. ¿El objetivo? Sobrevivir al que se conoce como "el día más triste e infeliz del año".

Aunque, podríamos decir que esta última afirmación es mentira. No hay ninguna base científica que nos haga pensar seriamente que exista el día más triste del año. De hecho, el mismo creador de este día, el profesor Cliff Arnall, ha renegado de la validez de todos estos pensamientos. De cualquier modo, vamos a desmontar el mito: analicemos qué es verdad y qué es mentira del #BlueMonday.

Las verdades

Es cierto que todo el mundo sabe que el día más triste del año es el tercer lunes de enero, pero porque hemos decidido conmemorarlo así, no porque sea un día triste o infeliz para todos.

Este día lo fijó el psicólogo Cliff Arnall , que creó una fórmula que calculaba el día más triste del año como parte de una campaña de marketing.

, que creó una fórmula que calculaba el día más triste del año como parte de una campaña de marketing. Esta agencia de comunicación, Porter Novelli, tenía un cliente con un objetivo claro.

Este cliente, Sky Travel, sólo quería promocionar la época óptima del año para irse de vacaciones y vender más viajes.

La fórmula que utilizó Cliff Arnall tiene en cuenta aspectos como el clima, las deudas propias de lo que se conoce como 'cuesta de enero' y los propósitos de año nuevo que, de no haberse cumplido en esta fecha, difícilmente lo harán.

Las mentiras

La fórmula en la que se basa este día pierde toda su fuerza si le damos la vuelta. Y más si lo hacemos en España. Hay que tener en cuenta que a nadie le gustan los lunes, que en enero siempre hace frío y que empezar a cumplir los propósitos de año nuevo siempre cuesta... ¿Quién va al gimnasio el día 1 de enero? Nadie. Y el 16, tampoco.

Numerosos psicólogos y entendidos han desmentido la tristeza de este día. Han alegado que todo se trata de una operación de marketing perfectamente ideada para contagiar una falsa tristeza que se pega entre los ciudadanos.

El propio inventor del término, Cliff Arnall, bromea sobre el tema y niega su verdad. O por lo menos, en las Islas Canarias (siempre hace buen tiempo). Vamos, que todo es mental y una campaña de publicidad.

Científicos, psicólogos, entendidos y hasta la autoridad policial desmiente la tristeza de este día.

Hablamos con Marc Ruiz: psicólogo y psicoterapeuta

En LOS40 nos hemos puesto en contacto con algún especialista para comprobar qué hay de verdad sobre el #BlueMonday. Hemos hablado con Marc Ruiz, psicólogo y psicoterapeuta cofundador de la Asociación Vasca Pro Salud Mental.

Como él mismo ha declarado, en el #BlueMonday "se intenta hacer un calculo matemático que certifica qué día es el más deprimente del año, un cálculo que no tiene evidencia alguna. Lo que puede hacer que una persona depende de factores personales a nivel emocional, social, cognitivo y circunstancial".

Por ejemplo, en verano puedes estar mejor porque hace buen tiempo y son vacaciones, pero en términos generales el bienestar no depende de un día concreto. No se puede categorizar el ánimo de una persona de tal forma: "El #BlueMonday se ha fundamentado en una ecuación que tiene en cuenta variables como la cuesta en enero, pero que no tiene en cuenta la particularidad de la propia persona".

¿Qué podemos hacer para superar este día?

Afrontarlo como un lunes más del año. Darnos cuenta de que pese a pandemias o Filomenas, seguimos adelante y con el sol brillando de nuevo. Y, ser optimistas y darnos un respiro, total, quedan muchos días para poder hacer realidad nuestros objetivos de año nuevo.

Ya es oficialmente #BlueMonday, el día más triste del año según muchos estudios.



Aunque sea lunes, vamos a intentar cambiar eso. Etiqueta en los comentarios a una persona importante para ti y dile algo bonito 💙👇🏻 — BelenaGaynor (@BelenaGaynor) January 17, 2021 #BlueMonday

Haz que no sea el lunes más triste del año.

Comienza el día con una sonrisa... irás con ventaja.

Que pases una buena jornada.#FelizLunes #18Enero pic.twitter.com/5YLVsNydnz — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) January 18, 2021

Y claro está, el #BlueMonday nunca va a ser triste si le ponemos una buena banda sonora. Por ejemplo, puedes escuchar las 40 canciones de nuestra lista, temazos que te van a alegrar aunque sea lunes, esté nevando o estés en plenos exámenes. ¡Arriba esos ánimos!