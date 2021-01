Rozalén recibe entre lágrimas su nominación al premio Goya 2021

La Academia de Cine ha revelado esta mañana su lista de candidatos musicales a los premios Goya 2021, y entre los nominados a mejor canción original se encuentran Alejandro Sanz y María Rozalén. Dos grandes de la música patria que se disputarán el cabezón el próximo 6 de marzo, fecha en la que se celebrará la 35 edición del certamen más importante del cine español.

Sus composiciones para las películas El verano que vivimos y La boda de Rosa sonaban como favoritas desde hace meses. El toque tropical que le dio Rozalén a Que no, que no, la canción principal de La boda de Rosa, la hizo favorita para alzarse con el premio Cygnus a mejor banda sonora. Ahora, la albaceteña pretende arrebatarle el primer puesto a Alejandro Sanz, el otro peso pesado, que nos hizo emocionarnos con su propuesta intimista en El verano que vivimos.

"Estoy feliz, agradecido, emocionado. Pocas veces te levantas un lunes con una nominación a los Goya a la mejor canción original. Gracias", escribió el compositor madrileño nada más enterarse de que El verano que vivimos fue una las escogidas para alzarse con el Goya.

Estoy feliz, agradecido, emocionado...Pocas veces te levantas un lunes con una nominación a los #Goya2021 a la mejor canción original por #ElVeranoQueVivimos

Por su parte, Rozalén ha recibido entre lágrimas su nominación. "Nada, ya he parado de llorar. Esto me hace muchísima, muchísima ilusión. Estoy muy feliz y me he salido a celebrarlo al sol", expresa aún con los lagrimones en la cara y tras recibir con entusiasmo la noticia.

Frente a ellos hay dos competidores fuertes. Por un lado están el senegalés Cherif Badua y el veterano compositor murciano Roque Baños, que han elaborado la canción Sababoo para Adú, la cinta que parte como clara favorita de la noche con 13 nominaciones. Una hermosa pieza que brota directamente del espíritu de los pueblos africanos y que realza la lucha por la supervivencia en un mundo hostil e injusto.

Otro que tiene grandes posibilidades de triunfar es el aragonés Carlos Naya, que debuta gracias a su composición original para Las niñas. Su hermosa Lunas de papel nos retrotrae a esa España de la expo de Sevilla, los colegios de monjas y la infancia marcada por el imparable cambio sociocultural marcado por los ritmos de Héroes del Silencio y OBK.

La boda de Rosa y Las niñas han sido sustituidas por Akelarre y Baby en la categoría de mejor banda sonora original. En esta lista también entran Adú, donde Roque Baños repite como compositor original, y El verano que vivimos, cuya música ha sido creada por el pianista argentino Federico Jusid, quien también ideó las piezas musicales El secreto de sus ojos y La noche de 12 años.