Nathy Peluso opina sobre el sexo y sorprende cantando a capella en su primera visita a ‘El Hormiguero’

Nathy Peluso es eléctrica. No, no porque su último álbum se llame Calambre, sino porque todo lo hace a base de unos impulsos de lo más característicos que la convierten en una artista única. Sobra decir que en su primera visita a El Hormiguero esto no iba a ser diferente.

La argentina ha ido a ver a Pablo Motos para ponerle al día de su disco, cómo va su carrera y sus últimos hits, aunque lo que más ha sorprendido al público es su personalidad.

Motos, conociéndola pregunta a pregunta, le ha querido preguntar sobre el tabú del sexo en la música. Peluso, muy habituada al tema, ha sabido qué contestarle:

💬 @NathyPeluso: "El sexo es de las cosas más bonitas, como la comida, la música, el amor y la pasión. Nacemos del sexo" #PelusoEH pic.twitter.com/gVO3T3E3Ul — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 18, 2021

"Nacemos del sexo" ha declarado la artista de La Sandunguera a Motos, que ha aplaudido su reflexión a la vez que el público. Tras ello, le ha confesado al presentador que el título de Calambre fue "un punto de fuga" que le vino de repente y sobre el que compuso las 12 canciones que lo forman.

Entre esos temas se encuentra Sana Sana, uno de los más conocidos de su última etapa. Como regalo a Motos y al programa, ha querido tener una breve actuación con ella y con su último hit viral: La sesión con Bizarrap que ha dado la vuelta al mundo.

La Nasty Girl por excelencia ha sabido hacer retumbar su hit junto al productor argentino por todo el plató de Trancas y Barrancas, antes de su despedida -precedida de un tenso juego con un clavo y dos concursantes algo polémicos-.

Sin embargo, Nathy ha querido "abrir un melón" y ofrecer una breve improvisación a capella, que Motos ha insistido para que se produjese.

Al despedirse, la rapera seguro que no se esperaba el efecto que ha tenido en redes sociales: Rápidamente, su nombre ha ido escalando puestos en redes hasta convertirse en tendencia en redes sociales con adjetivos como "espontánea", "amorosa" e "única". Sin duda, todo un descubrimiento para quien aún no conociese a la excéntrica artista.