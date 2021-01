Redescubre Scott Pilgrim vs. The world con la edición completa del juego

En Scott Pilgrim vs. The world los jugadores ayudarán a Scott Pilgrim a enfrentarse a sus enemigos, incluyendo la Liga de los siete exnovios, y lucharán por el amor. Los jugadores redescubrirán el añorado estilo beat ’em up arcade en 2D del juego, inspirado en la icónica serie de cómics y en la película que Universal Pictures lanzó en 2010.

Porque Ubisoft ya ha puesto a disposición de todos los jugadores de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia, Xbox One y Xbox Series X y S y PC la edición completa de este videojuego que ya puede descargarse de forma digital o adquirirse de forma física.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition vuelve para celebrar su décimo aniversario, e incluirá los contenidos descargables originales de Knives Chau y Wallace Wells. Los fans de Scott Pilgrim vs. The World disfrutarán igualmente del largometraje de Universal Pictures, disponible exclusivamente en salas Dolby Cinema en 2021.

Los gamers seguro que caen rendidos una vez más ante la animación de 8 bits de Paul Robertson, la aclamada banda sonora de Anamanaguchi, y las escenas cinemáticas de Bryan Lee O’Malley, el creador de las novelas gráficas de Scott Pilgrim vs. The World. Una mezcla única de estilo, humor y juego con sabor clásico.

⚡ Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition ⚡



YA 🤟

ESTÁ 🤟

DISPONIBLE 🤟



🤟 https://t.co/OQ6b02kLGt 🤟 pic.twitter.com/mv7fF4Cf93 — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) January 14, 2021

Además, los jugadores tendrán la oportunidad de formar equipo con hasta tres amigos en red local y también online, para derrotar a sus enemigos, compartir puntos de salud y monedas, o revivirse unos a otros. Los amigos podrán competir en minijuegos subespaciales, disputar frenéticas partidas al balón prisionero, retarse unos a otros en épicos enfrentamientos de tipo Battle Royale, o cooperar y luchar juntos en los modos Boss Rush y Survival Horror.

Tres ediciones limitadas de Scott Pilgrim vs. The World - The game Edición completa

Standard Edition (35€) – Incluye una portada reversible con el trabajo del artista del juego original Mariel Cartwright y del creador de la serie Bryan Lee O'Malley, un resguardo de un billete de “Leo’s Place”, y un folleto de instrucciones a todo color.

Classic Edition (55€) – Incluye el juego original, un estuche de lujo de estilo retro, la banda sonora en CD de Anamanaguchi, un mapa del mundo plegable, y una hoja de pegatinas.

K.O. Edition (140€) – Incluye la Classic Edition, púas de guitarra “Sex Bob-omb”, baquetas de batería, la banda sonora en cinta de casete, un juego de siete cartas holográficas de alta calidad, y una guía de tapa dura escrita por Jeremy Parish. Todos los objetos de la K.O. Edition se encontrarán en una caja de cartón duro con bisagras y una escena emergente impresa en 3D, que incluye luces y sonido.