Blas Cantó: “Nia es una valiente por sacar una balada en estos tiempos”

Nia y Blas Cantó han arrancado el 2021 estrenando la colaboración en la que han estado trabajando durante los últimos meses. El resultado es Cúrame, una poderosa balada que han querido presentar con todos los oyentes de LOS40 Global Show.

"Quería cantar en el alma y la historia de Cúrame es una historia con la que me siento muy identificada. Cuando vienen las canciones y las escuchas sabes con cuál tienes que salir. Me pasó con Malayerba y me pasó con Cúrame. No había opción de lanzar otra", explica Nia en el programa que comanda Tony Aguilar.

Videoclip oficial de 'Cúrame'

"Tengo que aplaudir la valentía de Nia de sacar una balada en estos tiempos en los que la música está en el otro extremo", afirma Blas. "Siempre hay un hueco para estas canciones, pero es un riesgo bastante importante haber dicho: 'si mi corazón me lo pide voy a sacar esta canción y que sea lo que Dios quiera'. Tiene mi aplauso porque esas son las cosas que hacen a uno un artista de verdad".

"El 2021 debería venir con esperanza"

Tanto Nia como Blas Cantó están totalmente enfocados en el 2021. Él representará a España en el Festival de Eurovisión y ella tiene previsto publicar su primer trabajo discográfico y empezar a rodar la serie musical que va a protagonizar junto a Sebastián Yatra en Netflix.

"Todos empezamos el 2020 con muchas ganas. El hecho de entrar en ese 20 era precioso y simbolizaba muchas cosas. A pesar de que nos tiraron los planes abajo, el 2021 debería venir con esperanza. No ha llegado de la mejor forma, pero está en nosotros hacer ese cambio. El 2021 tiene que tener mucha fe, sino ¿en qué creemos?", dice al respecto el cantante de Universo.

"Este año es un año de esperanza. Tengo mucha ilusión por todo lo que viene. Quiero trabajar y nos toca tener esperanza", señala la ganadora de Operación triunfo 2020, que también se pronuncia sobre su álbum debut. "El disco saldrá en 2021. Tenemos muchas canciones y ahora toca elegir qué temas nos encajan y con cuáles me siento más indentificada".

Si quieres ver la entrevista completa de Nia y Blas Cantó en LOS40 Global Show…¡dale al play!