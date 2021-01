¿Es posible mantener una amistad con tu ex? Aquí tienes la respuesta

Cuando empezamos una relación todos creemos que va a ser la definitiva y que la otra persona es la media naranja que nos faltaba. Y aquellos que creen que su relación tiene fecha de caducidad suelen pensar que, al menos, tendrán una buena relación con esa persona con la que comparten grandes recuerdos.

Sin embargo, cuando llega ese terrible momento de la ruptura, conseguir mantener una amistad con nuestro ex se convierte en todo un desafío. Todos hemos escuchado esas clásicas palabras de “podemos ser amigos”, “eres una persona muy importante para mi y te quiero mantener cerca” pero cuando llega la verdad, pocos son capaces de cumplir con esa promesa.

Según estudios de distintas universidades, la mayor parte de las parejas trata de tener una relación amable tras la ruptura. Las razones detrás de esta decisión suelen ser emocionales y de cortesía. Se hace raro convertir en desconocido a alguien con el que hemos compartido tantos momentos.

Lo que también señalan, en el casos investigados por la Universidad de Kansas en Estados Unidos, es que una relación de amistad tiene más opciones de ser positiva y duradera si tenemos claras nuestras prioridades y reforzamos la amistad. De esta formar podremos ser prácticos con temas que influyen a la pareja y fortalecer de forma más duradera ese vínculo.

Una vez resultas nuestras dudas, o por lo menos haberlo intentado, y darnos cuenta que cada pareja es un verdadero mundo. Solo nos queda hablar de este tema con nuestros andayeros más expertos en la materia.

Entre ellos nos hemos encontrado con Carmen de Jaén que nos ha enviado un correo a andaya@los40.com a modo de consultorio. La oyente nos ha explicado que lleva 2 años con su pareja y está teniendo ciertos problemillas por culpa de la ex de su novio.

“Empezamos a los meses de que él dejara a su ex porque su relación estaba estancada por la rutina. Han seguido siendo amigos, sobre todo porque ella se ha esforzado en llamarle y quedar. A mí no me molestaba hasta que estoy viendo que ella está intentando volver con él descaradamente. No son celos ni paranoias. Es súper cantosa: mensajes, envíos de paquetes, llamaditas a deshoras. No me parece ni medio normal”, ha explicado Carmen.

Claudia de A Coruña no se ha quedado atrás. La andayera nos ha comentado que se llevaba genial con su pareja hasta que algo ocurrió. En cuanto su ex se echó novia, ya no ha vuelto a saber nada de él. “La nueva novia debe tener celos y le deja hablar conmigo”, ha comentado.

