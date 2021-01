‘La isla de las tentaciones 3’: ¿Por qué Telecinco ha prescindido de Carlos Sobera?

Telecinco ya ha puesto fecha para el estreno de La isla de las tentaciones 3: el próximo jueves, 21 de enero. El programa regresará con una tercera edición "mucho más emocional" que las anteriores según ha indicado la propia Sandra Barneda en una rueda de prensa a la que ha asistido LOS40.com.

Además de las novedades que ya se conocen como "la luz de la tentación" que será una alarma que advierta a las parejas de que alguien se ha saltado los límites de su relación, la presentadora también ha avanzado que "vamos a vivir una hoguera que no se ha vivido en ninguna de las ediciones anteriores. Completamente distinta y no sé qué adjetivo ponerle porque creo que no existe".

Pero si algo ha llamado la atención de esta nueva temporada es que no estará Carlos Sobera en ella. Barneda se encargará de conducir las galas y también los debates. Unos debates también reestructurados: Se van a convertir en una gala más. Hay tanto material que van a ser clave para seguir avanzando en las historias y narrativa de las parejas", señaló.

"Es un programa que necesita que el presentador lo viva"

Manuel Villanueva - director de contenidos de Mediaset- preguntado por la ausencia de Sobera, respondió: "Hemos decidido que sea Sandra el rostro de los debates porque es un programa que necesita que el presentador también lo viva con toda intensidad y esté metido en el programa", aseguró refiriéndose a que ella ha estado en la grabación y conoce todos los entresijos.

Por lo que veremos doblemente a la periodista: "En principio la gala será los jueves y el debate los lunes", detallaron. Se alargará durante 11 galas, lo que significa que tendremos tentaciones durante 11 semanas.

Activada la primera alarma de 'La Isla de las Tentaciones 3'.

Tras ello despediremos una edición más que seguro que revolucionará a los espectadores y que, lo más seguro, es que se alargue dos temporadas más.