La historia de New Radicals fue tan fugaz como curiosa. La banda fundada por Gregg Alexander consiguió mucha repercusión y un gran éxito global muy rápidamente, pero también se desinfló de la misma manera. Su disco debut fue Maybe You've Been Brainwashed Too, y llegó en 1997, pero fue el único que publicaron. Después, la banda de rock alternativo se separó para no volver a saber nada de ellos. Hasta ahora.

Y es que lo consiga la política, no lo consigue nadie. 22 años después de ese momento de popularidad, la banda ha confirmado que se reunirá para participar en la ceremonia inaugural del mandato de Joe Biden, el próximo presidente de Estados Unidos. El motivo es que You Get What You Give, su tema más conocido, sonó durante la campaña presidencial demócrata y se convirtió en un poderoso himno de esta.

La primera vez que se escuchó fue gracias al marido de la vicepresidenta electa Kamala Harris, y Joe Biden la consideró muy inspiradora cuando su hijo estaba luchando contra el cáncer. Así lo reveló el mismo Joe en sus memorias: "Durante el desayuno, Beau solía hacerme escuchar lo que yo pensaba que era su tema principal, You Get What You Give de The New Radicals. Aunque Beau nunca dejó de luchar y su voluntad de vivir era más fuerte que la de la mayoría, creo que sabía que este día podría llegar. La letra de la canción dice: Todo este maldito mundo puede desmoronarse. Estarás bien, sigue tu corazón".

New Radicals volverán a tocar juntos 22 años después

El grupo asegura que se ha querido unir de nuevo para devolver la luz que había perdido el país durante el mandato de su anterior presidente. El frontman de New Radicals lo contó a través de un comunicado: "Estados Unidos sabe en su corazón que las cosas volverán a brillar con esta nueva administración y un plan real para las vacunas está en camino. Ese es el mensaje de la canción... este mundo va a salir adelante".

Las celebraciones comenzarán con un evento virtual que tendrá shows de Fall Out Boy, Carole King, Ben Harper y más. Lady Gaga cantará el Himno Nacional durante la juramentación de Biden, velada que también contará con la actuación de Jennifer Lopez. Más tarde, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Justin Timberlake, Demi Lovato y John Legend tocarán en un concierto televisado llamado Celebrating America.