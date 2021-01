¿Dónde está la gasolinera más barata? Google Maps ya informa del precio del combustible en su app

Google Maps, una de las aplicaciones de mapas más utilizadas, se ha actualizado pensando en el bolsillo y el ahorro de los conductores a la hora de repostar. Una nueva versión de esta app que ha gustado mucho a los habituales de las carreteras, ya que, muestra cuáles son las gasolineras más baratas de España y cuál es la gasolinera que te pilla más cerca.

Se trata de la novedad más importante en la mítica app de Google y una de las más sencillas de utilizar, ya que, bastará con hacer clic sobre el icono de una gasolinera para que, directamente, Google Maps te informe sobre los precios del carburante. Una información que seguro ayudará a decidir a más de una persona dónde repostar la próxima vez que tenga que echar gasolina.

Eso sí, aunque se trata de una medida de lo más útil, por el momento la app de mapas no muestra el listado completo de precios de todos los tipos de combustible que se encuentran en las gasolineras de nuestro país, si no que, a primera vista enseña únicamente por defecto el precio de la SP95. Un "fallo" para muchos que no hace de esta función menos práctica, ya que, si tu coche o moto utiliza otro tipo de combustible puedes tomar el de la gasolina 95 como referencia sobre el resto o, igualmente, basar tu decisión en la comparativa de la SP95 en distintas gasolineras. Tendrás que pulsar sobre aquella que te interese para comprobar el resto de precios.

Google Maps ya muestra el precio de la gasolina. / Google Maps/LOS40

Aunque, bien es cierto que no absolutamente todos los establecimientos que aparecen en los mapas muestran cuánto cuesta dicho combustible. La buena noticia es que esta actualización de la app de Google Maps ya está disponible en nuestro país y lista para ayudarte a ahorrar en la tarea de llenar el depósito. Sin embargo, esto no es algo nuevo ni mucho menos exclusivo, ya que, otras apps como Waze ya permitían consultar el precio por el que nos iba a salir repostar nuestro vehículo.

Para ver en Google Maps qué gasolinera está más cerca de ti y sus precios tendrás que: