Camilo estrena nuevo sonido en ‘Ropa Cara’: ¡Videoclip y letra aquí!

Esta es una historia basada en hechos reales

De las que no se cuentan por ser tan personales

De cuando conocí a una niña de buenos modales

Y muchos seguidores en las redes sociales

Todo iba bien, en términos generales

Hasta que demostró peligrosas señales

Un día me dijo: mira, tú así no me sales

Con esa ropita como de Garage Sale

Y ahora quiere que me ponga ropa cara

Balenciaga, Gucci, Prada Balenciaga,

Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada

Primera vez en la tienda de Louis Vuitton

Buscando un blazer y un cinturón

Toda la noche cuidando pa no romperlo

Pal otro día devolverlo

Pidiendo carro prestado pa recogerla

Perfumadito pa poder verla

Peinadito como niño pa la escuela, como pingüino Marinela

Qué me pasó?

Se me olvidaron todas las cosas que en la casa me enseñaron

Qué me pasó?

Así no funciona... yo no soy esa persona

Y ahora quiere que me ponga ropa cara

Balenciaga, Gucci, Prada

Balenciaga, Gucci, Prada

Pero de eso no tengo nada