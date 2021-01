MC Hammer, Rihanna, El Canto del Loco, Héroes del Silencio: éxitos que fueron Nº1 tal día como hoy

Una vez más, La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola nos trae un variopinto mosaico de éxitos del pasado que fueron número uno una semana como esta. Tony Aguilar se remonta en el vídeo de arriba hasta 30 años atrás, pero empieza recordando la canción que llegó a lo más alto el año pasado: Si por mi fuera, de Beret. Uno de los temas en castellano que más ha sonado en los últimos años, como Tu enemigo, de Pablo López y Juanes, que también fue número uno por estas fechas, pero en 2016, hace cinco años.

Dos pesos pesados del hip hop y el R&B coronaron la lista en enero de 2011: Eminem y Rihanna, que grabaron juntos Love the way you lie. Estaba incluido en el séptimo álbum del rapero, Recovery, y fue número uno en Estados Unidos, Australia y medio mundo. El tema tuvo una secuela titulada Love the way you lie (part II), con los mismos protagonistas pero incluida en el álbum de la de Barbados, Loud.

Eso ocurrió hace diez años, y hace 15, Volverá, de El Canto del Loco, trepaba hasta la primera posición a mediados de enero. Este medio tiempo es uno de los clásicos de la banda madrileña, dos de cuyos miembros están actualmente en la lista con temas en solitario (Dani Martín con Portales y David Otero con La noche suena). En 2001 era Madonna quien se colgaba la medalla de oro con Don’t tell me, canción que la Ciccone compuso a partir de un tema del músico Joe Henry, su cuñado, ya que está casado con su hermana, Melanie Ciccone.

En 1996 quienes reinaban en la lista eran Héroes del Silencio con la preciosa balada La chispa adecuada; y en 1991, MC Hammer, con Have you seen her. Curiosamente, el rapero tuvo más éxito en Estados Unidos con este tema (fue número 4 en las listas) que con el archiconocido U can’t touch this, que se quedó en el 8 (su posición más alta en Billboard, en cualquier caso, fue con Pray, que llegó al #2).