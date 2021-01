Inma Campano (‘La isla de las tentaciones 2’) comenta la foto semidesnuda de Soraya

En las últimas horas, Soraya ha publicado una foto de esas que llaman la atención. Se trata de una imagen de estudio, en blanco y negro, en la que podemos verla vestida tan solo con unas medias de rejilla. Y no, no la ha censurado Instagram, así que, está claro que ha buscado la manera de no enseñar más de la cuenta.

La foto la firma Anita Mañez, una gaditana afincada en Torrelodones (Madrid) que hace retratos de esos que te dejan con la boca abierta. Alberto Jiménez (Miss Caffeína), Carlos Tarque, Marlango o Andrés Suárez.

Una de las que se ha quedado impresionado con su poderío ha sido Inma Campano, la que conocimos con el apodo de ‘la Penélope Cruz de Montequinto’ gracias a La isla de las tentaciones. Es la participante que abandonó la isla con su chico en la segunda edición y con el que rompió una vez acabado el programa. La sevillana ha querido compartir una buena ristra de corazones rojos para definir lo que sentía viendo la fotografía de Soraya: “❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. La extremeña le ha devuelto unos cuantos.

Pero no ha sido el único piropo que ha recibido, está claro que hay muchos encantados con su atrevimiento.

“Ese muslamen vale más que el de la JLo🔥🔥🔥🔥”.

“Foto muy artística y muy sexy!”.

“Esa cacereña guapa y artistaza”.

“Cuanto más masculina más sexy eres”.

“Diva de la fotografía😍🔥”.

“Pero buenooooo, con tanto frío en Madrid y tú al destape, bonita foto”.

Sesión antigua

Esta sesión ya nos la presentó el pasado octubre. La fotógrafa nos mostraba varias de las imágenes con este look tan transgresor y arriesgado.

“En esta montaña rusa de no saber qué va a ocurrir... Y en cómo nos afecta tanto a muchos. Que ni siquiera tenemos ertes ni estabilidad a la que aferrarnos... #putocovid. Al menos tengo fotos bonitas y gente maravillosa que me ayudan a superar esta situación”, escribía en una ocasión que compartí otra foto de la cantante.

Y es que parece que han formado un buen equipo. No es la primera vez que Anita le quita la ropa a Soraya. Sabe explotar su lado más sensual sin caer en lo fácil.

Con poderío

Soraya ha rescatado hace unas horas esta imagen sin añadir ni una sola palabra. A veces una imagen lo dice todo y este es el caso. Está claro que la cantante está en modo potente, no hay más que echar un vistazo a la versión que colgó la semana pasada de Mysterious time de Sash ft. Tina Cousins.

En el vídeo la veíamos con un casi total black con pantalones de charol y chaqueta y una camisa con gran lazo. Ella al frente con banda detrás que nos sorprenden con una nueva versión en su faceta más bailable.

¿Qué será lo próximo?