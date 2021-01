La tarea de Iker Jiménez en el Horizonte de anoche era ardua: convencer a los conspiranoicos de que QAnon es un disparate peligroso y explicar qué ocurrió realmente durante el asalto el Capitolio de Estados Unidos. ¿Estaba planificado? ¿Había intereses ocultos? ¿Qué escondía aquel personaje vestido de trampero o guerrero sioux que, con el rostro pintado con la bandera estadounidense, profería alaridos frente a la mesa del presidente del Senado? ¿Era un actor o realmente había perdido el juicio por culpa de la sobreinformación y la conspiranoia?

Rodeado de sus habituales colaboradores –Carmen Porter, el doctor José Miguel Gaona, el coronel Pedro Baños, el maestro Enrique de Vicente–, el presentador de Cuarto Milenio y Milenio Live trató de responder a alguno de estos interrogantes desde la equidistancia y la moderación. Por ejemplo, se trató de esclarecer cuál es el origen de QAnon, la teoría conspiranoica que dice que existe una red de élites pederastras perfectamente organizadas entre las que se encontrarían estrellas como Tom Hanks, Oprah Winfrey o incluso políticos como Joe Biden y que pretenden establecer un Nuevo Orden Mundial.

Un movimiento peligroso y sectario en cuyo ADN se encuentra el germen del negacionismo y el fomento de teorías 'plandémicas'. Algunos de sus miembros están tan radicalizados que incluso han llegado a amenazar al propio Iker Jiménez y a su esposa, Carmen Porter, a través de redes sociales. Si han sido capaces de llamar "vendido" a Trump por no confrontar más a Biden, pueden apuntar contra cualquiera que los contradiga.

Los asaltantes traspasaron la barrera policial, treparon por los muros y lograron penetrar en el Capitolio sembrando el caos #Horizonte pic.twitter.com/NicpHlBPdz — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 20, 2021

La troupe de Jiménez, a la que también se sumaron la periodista Pilar García de la Granja y Pablo Fuente, trató de responder a por qué hubo tan pocas medidas de seguridad en el Capitolio si se sabía que una turba furibunda de seguidores de Donald Trump iba a armar jaleo. ¿Había policías infiltrados? ¿Quién dio la orden de colocar a tan pocos efectivos frente al corazón de la democracia estadounidense? Algunos colaboradores, como Enrique de Vicente, incluso sostuvieron la arriesgada idea de que había miembros de movilizaciones ultraizquierdistas, como los Antifa, infiltrados entre el público para generar aún más desconcierto y caos.

En lo que todos estaban de acuerdo es en que Estados Unidos vive uno de los peores momentos de fractura social, con más de 2 millones de personas radicalizadas y fuertemente armadas que, en cualquier momento, podrían generar el caos en el país. El grupo coincidió en que el conflicto no se traducirá en una guerra o un baño de sangre, pero sí alertó de que es posible que existan miembros de QAnon defraudados que actúen como lobos solitarios o incluso sujetos de los ultraderechistas Proud Boys que quizás busquen cometer un atentado.

Las encuestas evidencian que cientos de miles de personas en Estados Unidos creen en las extrañas teorías de QAnon #Horizonte pic.twitter.com/vrN5Fa8Hlt — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 20, 2021

"Una guerra civil, no. Pero claro que va a haber altercados. Es un país muy violento y radicalizado", matizó el coronel Baños. Enrique de Vicente fue más allá: "En cuatro días, atentado contra Biden", exclamó ante sorpresa de Iker Jiménez y el resto de colaboradores. Esperemos que se equivoque, aunque no sería la primera vez que da en el clavo.

La cepa británica y la censura en redes, a examen

Otro de los elementos medulares del segundo bloque del programa fue el avance de las infecciones por coronavirus. Cada día que pasa España registra un nuevo récord de contagios, y, según alteró el doctor Tomás Camacho, cada vez se están analizando más casos de la variante británica, que es mucho más contagiosa y, por tanto, peligrosa. De hecho, el experto citó un estudio realizado en Reino Unido que alerta de que si no se vacuna a 2 millones de personas por semana en la isla, morirán unas 102.000 personas entre enero y julio.

"Debe ser la única persona del mundo al que no le preocupe esto", explicó el doctor César Carballo, otro habitual de Informe Covid y las tertulias televisivas, sobre las declaraciones de Fernando Simón relativas a la cepa británica en las que restó importancia al número de casos cuando, claramente, los datos son alarmantes. "Estamos sin rumbo, sin dirección, sin estrategia, vendidos a la vacuna. ¿Qué pasa en este país? [...] ¿Qué pasa con nuestros dirigentes? No solo no hacen sino que no dejan hacer". Carballo fue, con diferencia, el más crítico con la gestión del gobierno español.

La variante ha experimentado 14 mutaciones, la mitad de ellas en la proteína que permite la entrada del virus en las células #Horizonte pic.twitter.com/tiNf6lPhf9 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 20, 2021

Sobre el incesante incremento de la incidencia acumulada en nuestro país, Camacho sostuvo que es "consecuencia de las fiestas" y que "el incremento es única y exclusivamente por las Navidades". Además, tanto él como el Carballo defendieron que "el Black Friday nos ha salido muy caro". Ambos concidieron en que deben endurecerse los confinamientos, clausurar la hostelería y todos los espacios de interior no esenciales. De lo contrario, la explosión de casos será imparable.

Censura en Twitter

En el tercer bloque del programa Iker Jiménez trajo a Jano García, Antonio Miguel Carmona, Guillermo Rocafort y Laura Cuesta, además de a Pablo Fuente, para hablar sobre la "legitimidad" de Twitter para censurar la cuenta de Donald Trump tras alentar los asaltos al Capitolio. Mientras que Cuesta, profesora de Comunicación en la UCJC, consideró que la decisión es "legítima", el resto de la mesa lo niega.

Las acciones de Twitter cayeron un 3% tras el anuncio de la suspensión de la cuenta personal de Donald Trump #Horizonte pic.twitter.com/xfgsRvp3mg — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 21, 2021

"Yo defiendo la libertad para que cada uno diga lo que quiera. No se puede vetar a nadie. Todo el mundo puede hacer y decir lo que quiera siempre que respete las leyes del código civil y penal", explicó Antonio Miguel Carmona, quien considera que algunas de las barbaridades que se vierten en Twitter sirve para reflejar la verdadera forma de pensar de aquellas personas que no nos caen bien. Mientras, Guillermo Rocafort añadió que borrar la cuenta de Trump supone "censurar a 80 millones de personas".

El divulgador Jano García se encontró en la misma línea que el resto de compañeros: "La libertad de expresión consiste en escuchar lo que no te gusta escuchar". Además, puso un ejemplo inquietante. Cuando al inicio de la pandemia Iker Jiménez y Carmen Porter alertaron de que venía una explosión de contagios y de que la COVID-19 estaba muy lejos de ser un simple catarro o una gripe, todos los tomaron por locos. ¿Habrían podido censurarlos legalmente por salirse de la línea de pensamiento general? Probablemente. Y eso es lo que más miedo da.