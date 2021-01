Roger Waters comparte un vídeo interpretando 'The Gunner's Dream' de Pink Floyd

Desde que dejó Pink Floyd en 1985, Roger Waters nunca se ha olvidado del grupo con el que alcanzó fama mundial y ha revisado los temas con los que triunfó dentro con él en los escenarios y también en los estudios. Ahora, nos ha presentado un vídeo en el que ha grabado una nueva interpretación de The gunner's dream, canción incluida originalmente en The final cut, el último disco en el que participó, en 1983, antes de dejar la banda.

Lo ha hecho a través de su canal de Youtube y además ha elegido un día muy especial para compartirlo. Ha sido el pasado 18 de enero, fecha en que se celebra el aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr, conocido por su labor para proteger los derechos humanos y por su continua lucha contra la segregación racial en Estados Unidos.

En el vídeo, en blanco y negro, se puede leer la legendaria frase "Yo tuve un sueño", que forma parte del inicio del discurso más emblemático del personaje que homenajea. "Anoche vi el documental de 2013 The Man Who Saved The World. El nombre de este hombre es Stanislav Petrov. El año en que Stanislav salvó el mundo en 1982 escribí la canción The Gunner's Dream, es extraño pensar que si Stanislav no hubiera estado en el lugar correcto al momento correcto ninguno de nosotros estaríamos vivos. Nadie debajo de los 37 años habría nacido", dice Waters en un comunicado.

Continúa el músico desarrollando qué haría si fuera uno de los que gobernara en el mundo: "Escucharía las palabras de los sabios, deshacerse de las armas nucleares". Sin embargo, asegura también que nadie puede ejercer ese control sobre el planeta, y que únicamente "puede ser amado, respetado y compartido".

El vídeo ha sido realizado junto a Sean Evans, el que fuera director de la última película que el músico realizó durante 2018. Us + Them se filmó durante una gira de conciertos con material filmado en junio de ese año en Amsterdam y en el Reino Unido. En este valioso material para los fans podían verse las interpretaciones de sus álbumes más importantes en su carrera con Pink Floyd, como The Dark Side of the Moon, The Wall y Animals.