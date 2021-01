El Canto del Loco: las 5 claves del éxito de ‘Zapatillas’, el disco más vendido de su carrera

No existe ninguna fórmula secreta que logre que un disco se convierta en un éxito de ventas. Todos lo intentan, sí. A veces se consigue, y a veces no. El Canto del Loco dio con los ingredientes adecuados para hacer de Zapatillas (2005) el álbum más vendido de su carrera.

Desgranamos las 5 claves del éxito del que fue el cuarto disco de la banda madrileña. Además de buenas canciones o buen sonido, es un trabajo que “se disfruta desde que lo abres” y sus tres primeros singles fueron nº1 en LOS40. No obstante, la clave principal del éxito, según desvelaba Dani Martín es “ser tú mismo”.

El Canto del Loco, entonces integrado por Dani Martín (voz), David Otero (guitarra y coros), Chema Ruíz (bajo) y Jandro Velázquez (batería), publicaron Zapatillas en Junio de 2005. Rápidamente subió en las listas y en cifras de venta. Consolidó a la banda como una de las más importantes del pop español y la mantuvo en constante actividad: el éxito de su gira Zapatillas 2006 fue rotundo. Más de 800.000 personas cantaron y bailaron Volverá, Besos o Zapatillas durante los más de 100 conciertos del tour. ECDL hizo historia al llenar Las Ventas los días 11, 12 y 13 de julio, colgando tres veces el cartel de "No hay entradas" con 56.000 localidades vendidas.

¿Cuáles fueron los ingredientes que el grupo empleó para llegar tan alto?

Portada de Zapatillas de El Canto del Loco. / Sony Music

1. Las canciones: lo más importante

Lo más importante de Zapatillas es que las canciones son buenas. Para El Canto del Loco era su principal objetivo. Dani Martín se lo explicaba a Tony Aguilar en la entrevista que le hizo al grupo el 21 de Junio de 2005, justo el día que se ponía a la venta el álbum: “Lo más importante. Son canciones, yo creo que en este disco más que en ninguno, basadas en hechos reales todas. Con cada canción todo el mundo se va a sentir identificado... son muy de que te levantas a las 8 de la mañana hasta que te acuestas a las 10 de la noche. Son cosas que nos pasan a todos, a todos... y cuando digo a todos digo a mi abuela, a mi padre, a mi prima pequeña y a mi hermana mayor (Y a mi cuñada la Loli). A tu cuñada la Loli, también".

2. El sonido: diferente y “muy muy bueno”

Las canciones de Zapatillas marcaron una diferencia de sonido respecto a los anteriores: “es un disco que tiene que ver mucho con el sonido en directo que hemos hecho los últimos 240 conciertos y que creo que es el sonido que la gente demandaba, es lo que a nosotros nos ha puesto los pelos de punta. Ha sido lo que nos ha salido. Enchufa el ampli, cógete un cuaderno y vamos a empezar a tocar. Así se ha compuesto y así se ha plasmado en el CD", decía Dani Martín en LOS40.

Como en trabajos anteriores, la producción corrió a cargo de Nigel Walker y se grabó entre Abril y Mayo de 2005 en un estudio que entonces era nuevo: PKO. “Se puede grabar un disco con un sonido muy muy bueno en Madrid, en España, no hace falta irse a ningún sitio del mundo, ni que se te vaya la cabeza. Nosotros somos unos tipos de barrio y nos gusta estar en nuestra casa".

3. El ‘envoltorio’: se disfruta desde que lo abres

Zapatillas es un disco que se ‘disfruta’ desde que lo abres… es especial. El grupo, que se caracteriza por cuidar a sus seguidores y ofrecerles cosas nuevas, se volcó en cada detalle del del CD. Desde el envoltorio, hasta el precio. El vocalista explicaba en LOS40: “Yo creo que desde que abres el disco, el disco es especial: el arte, los agradecimientos, los textos, todo… la fotografía, yo creo que es un poco… el que lleva esperando el disco, lo va a abrir y va a disfrutar porque puede leer, puede ver, puede saber… y es muy bonito. Yo cuando me compro un disco y no vienen agradecimientos y no viene nada, no me gusta. Me gusta ver todo ¿sabes?. Creo que es un disco para disfrutarlo, y tienes el DVD también, no es un disco que se acabe pronto”.

Ya a primera vista, destaca la portada, una fotografía de Alberto Paredes de las zapatillas de David Otero, sucias y gastadas, sobre el césped. Representaban al grupo, “es lo que somos”, decía Dani. Esas zapatillas del número 42, con sus agujeros en los talones y todo, se convirtieron en un icono en la carrera de ECDL.

El afecto del grupo hacia sus fans se reflejó también en lucha por rebajar el precio del CD: “Yo creo que está bien lo que hemos hecho (y las tiendas también) porque hemos intentado poner el precio muy bajito. Y eso es una alegría para nosotros. Saber que por 14€ no solo te estás llevando un CD, te estás llevando muchas más cosas”, decía David Otero.

4. Ser nº 1 en LOS40: “eres Dios”

Ser nº1 en LOS40 fue también una de las principales claves del éxito de Zapatillas. Sus tres primeros singles lideraron la lista durante 10 semanas entre Julio de 2005 y Septiembre de 2006: Zapatillas (tres semanas), Volverá (cinco semanas) y Besos (dos semanas).

Si bien es cierto que el álbum se mantuvo más de 100 semanas en la lista oficial de ventas de PROMUSICAE entre 2005, 2006 y 2007, o que fue el segundo más vendido de 2005 en España, para ECDL, ser nº 1 en LOS40 suponía un mérito superior al de encabezar la lista oficial de ventas. Pero ¿por qué? ¿qué cambia ser nº 1 de LOS40?. Dani Martín y Jandro Velázquez tenían la respuesta: "Pues cambian muchas cosas. A lo mejor vendes más entradas de conciertos esas semanas, si tienes un concierto, se venden más discos, eres más popular, tienes más caché… La gente no sabe lo que es ser nº 1 de AFYVE, pero sí sabe lo que es ser nº 1 de 40… Claro, estar de nº 1 de 40... es que eres el número uno. Eres el número 1 y eres Dios. La gente no sabe en España tus ventas de discos. No, no, eres nº 1 de 40, eso es lo mejor del mundo. Hoy en día, ser nº 1 de 40 o nº 7 es que la gente dice que la canción hace que la gente diga que la canción que más le gusta en ese momento, es esa".

5. “Ser tú mismo”

La clave principal del éxito de Zapatillas, la que aglutina a todas las anteriores, se resume en una sola: Ser tú mismo. Para Dani Martín ese es el meollo: “Ser tú mismo, intentar llegar a la gente por cómo eres, y nada más, y no disfrazarte de nada ni nada de nada. Ser lo que eres desde que te levantas hasta que te acuestas. Y si te das cuenta en el DVD que viene en el disco puedes ver 14 canciones, una inédita que no está en el CD, en el que ves a cuatro chicos en el local de ensayo de Algete, en un polígono ahí perdido, ensayando, que se acaban de levantar, que a lo mejor no se han afeitado y que son… pues como somos: normales y corrientes. Y yo creo que la gente se siente identificada en las cosas que contamos y en las cosas que nos pasan".