Las inesperadas (pero bonitas) declaraciones de Cepeda sobre Aitana

Luis Cepeda y Aitana Ocaña son dos de los triunfitos que más interesan en el panorama nacional tanto por su música como por su vida personal.

Aunque ambos cortaron su relación sentimental hace unos dos años, muchos son los que aún buscan ese hilo rojo que podría volver a unirles de nuevo. Y por ello en muchas de las canciones que lanzan hay quienes encuentran mensajes ocultos entre ellos.

Sobre eso mismo respondía el gallego en una entrevista para el podcast Seven, en la que aseguraba que escribe las letras basándose en experiencias personales pero "no tiene que ir todo ligado a ellas". Es más, según el artista, cuando señalan guiños a su ex, explica que "esas cosas han pasado hace mucho y está olvidado".

Sin mostrar ningún tipo de resentimiento ni malas palabras por la artista que ahora mantiene una relación estable con Miguel Bernardeau, siendo una de las parejas de moda, Cepeda confiesa que "le tengo muchísimo cariño y respeto mucho su trabajo".

De esta forma zanja cualquier especulación más sobre posibles indirectas en sus canciones. Al menos, dirigidas a Aitana.