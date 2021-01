Chica Sobresalto: "Trato temas tabú porque son cosas que yo he sentido y me he visto muy sola por sentirlas"

Conocimos a Chica Sobresalto ( Maialen Gurbindo) en la Academia de Operación Triunfo, una joven que tenía una idea por bandera: vivir de, para y por la música. Ahora, la navarra acaba de estrenar dos singles que han sido todo un éxito: Fusión del núcleo y Adrenalina (junto con Zahara).

Hablar de Chica Sobresalto es hablar de una artista que canta desde la libertad. Sexualidad, orgasmos, psicoterapias... son algunos de los temas que abarcan sus canciones. Una cantante que sabe lo que es luchar por lo que uno quiere y que ha tenido que abrirse camino en un mundo de prejuicios y dificultades. En esta entrevista, Chica Sobresalto nos cuenta todos los detalles de sus últimos singles, sus nuevos proyectos y cómo afronta su éxito.

Pregunta (P): Enhorabuena por Fusión del Núcleo y Adrenalina, ¿Cómo estás llevando esta gran acogida?

Chica Sobresalto (C): ¡Qué guay, muchísimas gracias! Pues yo es que me sorprendo todo el rato porque llevo bastantes años trabajando de esto y siempre me ha costado mucho esfuerzo que alguien me hiciera caso, tenía la sensación de que tenía que hacer lo mismo que otra gente 25.000 veces para que a mí me saliera bien una vez. Así que ahora, estoy en shock, tengo la misma concepción de mí misma y me cuesta mucho asimilar la exposición que nos ha dado Operación Triunfo. Siempre pienso que lo que hago no va a gustar al público y me autoboicoteo un poco.

Me cuesta mucho asimilar la exposición que nos ha dado Operación Triunfo

P: Fusión del núcleo la escribiste durante la cuarentena y, de hecho, el videoclip representa la sensación de estar encerrado. Luego, Adrenalina es la liberación ¿Esta metáfora es realmente como tú lo viviste?

C. Sí, habla de eso, de estar totalmente encerrada. Ese caos, esa mezcla de sensaciones de no saber cómo hemos llegado hasta aquí, de un montón de instintos y de cosas que tenemos y estamos cohibiendo por lo que vayan a decir o lo que vayan a pensar, mucho más siendo mujer. Adrenalina es la parte bonita de que la puerta se abre, una deja de estar tan encerrada en sí misma y ves que hay luz y que además no estás sola. Ahí aparece mi banda, que está siempre conmigo, y también Zahara. Yo flipo porque no entiendo nada, tengo mucho miedo, pero, a la vez, todo es guay y empieza a tener todo más luz. Al final, acabo en la consulta de una psicóloga porque, en verdad, era lo que necesitaba también.

Chica Sobresalto: "Trato temas tabú porque son cosas que yo he sentido y me he visto muy sola por sentirlas"

P. ¿O sea, que realmente tu canción el proceso mental que tú pasaste, no es una caracterización?

C. No, no, ha sido totalmente así. Sé que hay metáforas y demás pero realmente es bastante explícito, he sido transparente. De hecho, Zahara ha hecho un poco de psicóloga en algunos momentos conmigo. Me ha ayudado un montón cuando me sentía insegura o no sabía por dónde tirar, ella ha estado ahí y eso ha sido maravilloso. Antes la admiraba como cantante, ahora como persona mucho más.

P. Dijiste que siempre te imaginaste Adrenalina con la voz de Zahara, ¿Crees que estabais destinadas a hacer esta canción juntas?

C. Sí, la verdad, además yo confío mucho en la vida y cuando quiero algo, lo intento proyectar. Yo funciono con la frase de: "lo hizo porque no sabía que era imposible". Pienso algo y digo: buah pues esto molaría un montón, sé que es bastante difícil pero bueno, yo lo intento y si ocurre genial y sino pues nada. Hay veces que me doy cuenta que tengo un montón de suerte, como si se me hubiera puesto todo encaminado y yo no hubiera tenido que hacer nada, y eso me sorprende porque en mi vida siempre ha sido al revés.

Chica Sobresalto: "Trato temas tabú porque son cosas que yo he sentido y me he visto muy sola por sentirlas"

P. ¿Cómo surgió esta colaboración?

C. Yo había tenido el contacto con ella en la academia , pero no había tenido un contacto de tú a tú. Ella un día me habló por si necesitaba algo, empezamos a charlar y le dije que me encantaría que esta canción la cantara ella, que me podía decir tranquilamente que no pero se lo quería proponer. Ella me dijo que sí y fue todo muy fácil y muy guay.

P. Eres abogada de temas que son tabú en la sociedad: El orgasmo, la libertad sexual, la psicoterapia... ¿Tus canciones nacen de la necesidad de hablar de esto o utilizas tus canciones como instrumento para normalizar estos temas?

C. Son cosas que yo he sentido y me he visto muy sola por sentirlas, o he buscado apoyo y no he encontrado porque son temas tabú. Me da mucha rabia porque pienso: jo, lo fácil que habría sido si alguien me hubiera explicado esto o me hubiera ayudado. Tampoco es que pretenda cambiar el mundo porque yo no soy nadie pero a mí, hablar sobre esto me ayuda a estar más en paz conmigo misma. Si tengo que soltar algo, lo suelto, me muero de miedo porque vivimos en un mundo que la gente opina a diestro y siniestro y parece que el artista se despersonaliza en las redes sociales.



Vivimos en un mundo que la gente opina a diestro y siniestro y parece que el artista se despersonaliza en las redes sociales.

P. "La vida no es un suspiro sino un sobresalto", es una de tus frases. Después del impulso de OT, de tus éxitos... ¿Ahora te sientes más Chica Sobresalto y menos Maialen? ¿Te sientes más segura de ti misma?

C. En parte sí y en parte no. Cuando no te conoce nadie, eres más libre porque sabes que no hay tanta gente con una expectativa sobre ti. Ahora eso ya no es así, es un poco contradictorio porque ahora es mucho más fácil hacer las cosas y es muy bonito que te digan que han conectado contigo. La verdad que tengo un poco de cada.

P. ¿Qué parte de Chica Sobresalto tiene Maialen y que parte de Maialen tiene Chica Sobresalto?

C. Esto es una engañufla que yo me hago como terapia, en verdad son la misma persona, solo que es mucho más fácil defender un proyecto o un álter ego que a una misma. Chica Sobresalto engloba a mi banda, la discográfica Dromedario Récords... Con Adrenalina, por ejemplo, tenía menos miedo porque Zahara había participado y decía: sí Zahara ha participado es que es buena. Así que necesito el Chica Sobresalto para poder reforzarme un poco yo misma.

P. Tú entraste a Operación Triunfo siendo Chica Sobresalto, ¿Alguna vez has pensado en romper con este nombre o cambiarlo para que no se te ponga la barrera de OT?

C. No, porque no me importa nada que se me relacione con Operación Triunfo, yo realmente he ido a OT y es muy difícil entrar en OT, así que me encanta que se me relacione, estoy muy contenta de mi paso por el programa, siempre lo hice lo mejor que pude y me mostré tal y como era. Si alguna vez cambio el nombre o el rollo del proyecto será porque me ha apetecido, de hecho, tampoco lo descarto porque creo que bastantes normas hay como para ponerme más, así que si un día me apetece pues lo haré y punto.

No me importa nada que se me relacione con Operación Triunfo

P. ¿Qué le dirías a la Chica Sobresalto que puso un pie en la Academia por primera vez?

C. Nada, la verdad. Yo tenía mucho miedo, me sentía muy fuera de lugar, estuve unas primeras semanas sintiéndome muy fuera de lugar, pero creo que ese proceso era necesario para luego estar tan a gusto como estuve. No le diría nada para que ella volviera a hacer todo igual de bien que lo hizo.

P. ¿Cómo estás llevando el no poder hacer conciertos?

C. Pues mal, la verdad, porque además yo soy música de la calle, he crecido en los garitos y tocando en la calle, a mí me gusta mucho el calor del público. En verano me quite un poco la espinita con la gira que hice, pero ahora estoy un poco triste porque tenemos un disco muy guay grabado y mi banda hace muchísimo que no toca y tienen muchísimas ganas.

P. La gira de este verano fue muy especial, imagino

C. Sí, fue maravilloso, el primer concierto lo hicimos en Pamplona y me dijeron que había un aforo de 300 personas. Yo pensaba que estaban locos , que no se iba a llenar y de pronto a las horas hicieron sold out, yo tenía miedo porque llevaba mucho tiempo sin tocar y nunca lo había hecho para tanta gente. Fue espectacular, al acabar casi me desmayo de los nervios que pase.

P. Siempre has dicho que te ha costado mucho trabajo llegar hasta donde tú estás. ¿Qué consejo le darías a alguien que también quiere vivir de la música pero le da miedo lanzarse?

C. Cuando tengo miedo me pregunto: "¿Qué es lo mejor que puede pasar?" Realmente, lo peor que te puede pasar es que acabes trabajando de otra cosa y hagas música en tu tiempo libre. Siendo esto lo peor, no hay tanto que perder, si realmente sientes que es lo que quieres hacer toda tu vida, tienes que ir a tope. Yo empecé estudiando psicología y me di cuenta de que no, la música te exige todo.

P. Ahora tienes más de 200.000 seguidores en Instagram. Estás expuesta en las redes sociales y esto también conlleva estar expuesta al odio, ¿Cómo estás llevando esto?

C. La verdad que yo no me quejo, por lo general, me tratan muy bien. En las redes sociales es muy fácil no ver lo que no quieres ver. Hay de todo: Hay críticas constructivas y otras que, bueno, no tanto.

P. ¿Eres de las que se muerde la lengua?

C. Doy bastante mi opinión si es algo sobre lo que tengo una opinión consolidada y la he contrastado, aún así muchas veces la lío. No me gusta cuando me exigen una opinión porque igual no lo he vivido o no lo he estudiado y prefiero callarme. Si soy un ejemplo para alguien, que todavía no entiendo cómo, me gustaría ser un buen ejemplo.

P. ¿Qué nos espera de Chica Sobresalto en el futuro?

C. Estoy componiendo más cosas porque yo no paro. Pero como no sabemos cuando vamos a poder tocar y el disco nos gustaría sacarlo cuando podamos tocar, aunque sea en aforos pequeños, vamos a sacar antes otro single pero tampoco tenemos muy claro cuando.