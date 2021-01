Karina y Omar Montes, una colaboración que podría hacerse pronto realidad

“Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad” es lo que dice Karina en una de sus míticas canciones que nos han acompañado durante años. Y así es precisamente cómo nos sentimos nosotros al poder compartir con ella un poquito de nuestra mañana en Anda Ya.

Hoy hemos tenido el lujo de contar con Karina en el programa. La artista que ya ha alcanzado los 50.000 seguidores en Instagram ha traído un buen chute de energía, optimismo y alegría, como la que generó con sus divertidas letras durante los momentos más duros de la pandemia. “Yo no podía imaginar que a mi edad iba a tener tantos seguidores de tantas edades. Me encanta ver a tanta gente joven entre los kariners”, ha comentado.

La cantante de uno de los grandes himnos de este país, “Buscando en el baúl de los recuerdos”, es una de las estrellas más populares de España recordada por numerosas generaciones. Además, para aquella minoría que siga sin conocerla, Karina nos representó en Eurovisión en 1971, celebrado en Dublín. La artista interpretó la canción "En un mundo nuevo", con la que quedó en segunda posición.

Como os podéis imaginar, para todo el equipo del programa ha sido un auténtico honor que este icono de la música haya querido pegarse el madrugón y pasar un ratito en el programa. Durante su entrevista nos ha revelado que está preparando una canción para la primavera - verano que nos hará bailar a todos.

Aunque ha reconocido que el reggaetón no es su música favorita porque es “para la gente más joven”, ha mostrado su admiración por uno de los cantantes del momento, “Omar Montes me cae muy bien, me parece un chiquillo muy gracioso”, ha contado entre risas.

Karina ha querido ir un paso más allá y ha aseguro que, “me encantaría hacer una colaboración con Omar Montes, yo con bachata y él con reggaetón. Menudo follón íbamos a montar entre los dos”. Una idea a la que Dani Moreno ya ha puesto nombre: el Bachatón.

Antes de despedirnos, hemos aprovechado para pedirle que nos haga una versión especial de su tema “Ponte la mascarilla” pero con Anda Ya. Karina sin pensarlo, y con la alegría y simpatía que le caracteriza se ha puesto a cantar para todos los andayeros. Estamos seguros que esa letra será todo un éxito entre todos nuestros oyentes.

