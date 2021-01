Tom Hanks, el hombre que conquistó a América y estrechó la mano de más presidentes

A estas alturas nadie puede poner en duda que Tom Hanks es uno de los rostros más queridos de Estados Unidos. No es casualidad que el actor fuese ayer el encargado de presentar el especial en primetime para celebrar la investidura de Joe Biden y Kamala Harris que se emitió en todas las cadenas del país, con la excepción de Fox News, afín al saliente Donald Trump.

Símbolo del patriotismo más puro, Tom Hanks ha sido el actor que más éxitos de taquilla ha generado con películas que han dejado un regusto patriótico en el espíritu americano. Tenemos, por ejemplo, Salvar al soldado Ryan, obra maestra de Steven Spielberg que alababa la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. O incluso Forrest Gump, que hace un recorrido por la historia del país frente a los ojos de un inocente y bonachón hombre con una deficiencia mental y que, sin embargo, cumple el Sueño Americano, se convierte en un gran magnate de los negocios e incluso estrecha la mano de presidentes como Kennedy, Nixon, Bill Clinton o Lyndon B. Johnson.

Tom Hanks es capaz de transportar los valores del espíritu yankee más allá del Muro de Berlín (El puente de los espías), ser el héroe de un abordaje de piratas somalíes en el cuerno de África (Capitán Phillips), convertirse en el símbolo de las víctimas del 11-S (Tan fuerte, tan cerca) o encarnar a uno de los astronautas que consiguió que una de las últimas misiones de la NASA a la Luna no acabase en tragedia (Apolo 13). Con razón algunos le llaman el rostro más querido de América.

Ayer él fue un elemento de cohesión durante el programa Celebrating America para rendir homenaje al 46º presidente de los Estados Unidos. No estuvo solo. Bruce Springsteen abrió el especial televisivo con su Land of Hope and Dreams antes de dar paso a Hanks. Frente al Lincoln Memorial Center, el actor inauguró la carrera presidencial del máximo mandatario del país.

"Las últimas semanas y en los últimos años hemos visto grandes divisiones en nuestro país. Pero esta noche honramos a los Estados Unidos de América, la práctica de nuestra democracia, el funcionamiento de nuestra república, la integridad de nuestra constitución y la esperanza y sueños que compartimos de una unión más perfecta", arrancó Tom Hanks.

"La inauguración presidencial es una tradición y marca el compromiso y entrega de los nuevos cuatro años de presidencia. Hoy somos testigos de la permanencia de nuestros ideales americanos. Cada cuatro años escuchamos las palabaras que nos empoderan en este viaje hacia adelante y un mensaje que nos une. Hoy comenzamos un camino desde donde estamos y que llevará a donde podemos estar. Una carretera hacia nuestro objetivo. Nuestra tierra prometida".

Estrellas musicales de todo tipo

Tras su discurso, se celebró una gala online en la que colaboraron infinidad de representantes políticos y estrellas musicales. Uno de los primeros fue Bon Jovi, que interpretó Here comes the sun. Le siguieron John Legend y Justin Timberlake con una versión de Better Days y Foo Fighters con Times Like These. Géneros tan diferentes que cubrían un amplio espectro de gustos representativos de Estados Unidos.

Por favor, no se lo pierdan: Jhon Legend interpretando "Feeling Good" de Nina Simone de una forma

E S P E C T A C U L A R

__#Inauguration #CelebratingAmerica🇺🇸pic.twitter.com/kwiGuJRI7s — Nicolás de León (@salocinuy) January 21, 2021

Por haber hubo hasta tiempo para conectar con la Estación Espacial Internacional y con sus astronautas. "Igual que celebramos dos décadas de cooperación global en el espacio, es nuestro honor celebrar el espíritu americano en esta histórica ceremonia inaugural", dijo Kate Rubins, la sexagésima mujer en volar al espacio.

También tuvieron su momento de gloria Tim McGraw y Tyler Hubbard con Undivided y John Legend repitió con una espectacular versión de Feeling Good antes de dar paso a Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, quienes mostraron que la unión hace la fuerza en un clip en el que compartieron algunas impresiones sobre la situación actual del país.

Katy Perry cantó Firework acompañada de un increíble show de fuegos artificiales en el cierre de #CelebratingAmerica.



pic.twitter.com/14CZT06VbD — Katy Perry Argentina (@KatyPerryARG) January 21, 2021

Antes de concluir Celebrating America, Demi Lovato cantó Lovely Day y Katy Perry nos arrebató el corazón con Firework. El evento acabó con una impresionante traca de fuegos artificiales y con Tom Hanks despidiendo la conexión. "Buenas noches, América", remató el actor. Hoy Estados Unidos amanece con un nuevo rostro.