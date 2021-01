Parece que se estrenó ayer, pero la realidad es que ya han pasado 15 años desde que llegó High School Musical. Este musical adolescente, que catapultó las carreras de Zac Efron y Vanessa Hudgens, fue una de las películas más populares del 2006. Disney Channel lo planteó como una pequeña cinta para televisión, pero su ritmo, el carisma de su reparto y los temazos que regaló consiguieron seducir a una legión de jóvenes que aún hoy sigue disfrutando de canciones como You are the music in me, I Just Wanna be with You o High School Musical. Varias secuelas y hasta una nueva serie de televisión confirman que HSM sigue más viva que nunca.

Con motivo del 15 aniversario de su estreno, Variety ha realizado una entrevista con Kenny Ortega, el director de la cinta original, quien ha desvelado cómo fue el proceso de casting, la preparación de algunas secuencias, la confraternidad que llegaron a desarrollar algunos de los actores y actrices del reparto, cuáles fueron los rostros que podrían haber sustituido a Zac Efron si este no hubiese aparecido con su pelazo y su rostro apolíneo a las audiciones y hasta algunas curiosas anécdotas que implican "censura" por parte de Disney Channel.

"Hicimos audiciones como si estuviéramos en un casting de Broadway", explica el cineasta. "Conseguimos que esos críos pasaran por un largo proceso. Los agentes llamaban a los directores de casting diciendo: '¿Qué está pasando? ¿Por qué dura todo tanto?', y yo estaba en el set tratando de que esos actores y actrices dieran lo mejor de sí mismos".

Lo cierto es que ese macro casting dio sus frutos: Kenny Ortega descubrió a Zac Efron. Otros rostros como el de Drew Seeley y Hunter Parrish también sonaron muy fuerte para interpretar al protagonista de High School Musical, pero Efron se llevó la palma. "Tenía la esencia de lo que llamaríamos un ídolo de matiné. Era impresionante sin ser engreído, algo difícil de encontrar entre la gente joven", añade la directora de casting Natalie Hart. "Además, era un tipo accesible y tenía una gran capacidad de liderazgo".

El beso que nunca pudo ser

De hecho, su magnetismo fue tan fuerte que durante la primera audición junto a Vanessa Hudgens –quien después sería su pareja durante 8 años–, ella se quedó totalmente bloqueada de los nervios. "Estaba tan enamorada... Dijo: 'Es demasiado lindo. No puedo hacer esto con él'. Le dio un ataque de nervios", explica Hart. Todos suspiramos de amor al imaginárnoslo.

Sin embargo, uno de los elementos que más ha destacado de esta entrevista con Ortega y Hart es que Disney Channel se opuso a la idea que tenían Zac Efron y Vanessa Hudgens para consumar la relación. Ellos querían besarse frente a la cámara. Un beso largo, tórrido, eterno, lleno de amor y pasión. Pero la política light de Disney impidió rodarlo. "Esos dos jovencitos tenían algo", recuerda Ortega. "Estaban todo el rato en plan: '¿Cuándo nos vamos a besar?'". Finalmente la idea no cuajó y fue desechada.

Disney Channel invirtió 4 millones y medio de dólares en la producción de High School Musical. La compañía temía que fuese un auténtico fracaso, y hasta Kenny Ortega ha confesado haberse sentido nervioso y con una gran presión en el cuerpo. Gracias a Dios, fue un éxito. Troy Bolton y Gabriella Montez se convirtieron en iconos populares. La cinta tuvo varias secuelas igual de exitosas y su fama sigue llegando hasta nuestros días.