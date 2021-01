Arnold Schwarzenegger se vacuna contra el coronavirus a lo Terminator: “Ven conmigo si quieres vivir”

Arnold Schwarzenegger ha protagonizado una de las imágenes del día. Sentado en su coche y pasando por uno de los estadios que sirven de punto de vacunación, en concreto el de los Dodgers de Los Ángeles, la ex-estrella del culturismo y ex-gobernador de California posó frente a los medios mientras se inyectaba una de las dosis destinadas a acabar con el coronavirus.

"Acabo de ponerme la vacuna. Os recomiendo a todos que vengáis conmigo si queréis vivir", dijo el actor haciendo referencia a uno de los diálogos de sus películas más icónicas, Terminator. La respuesta de la gente no se ha hecho esperar, y todos coinciden en que deberían salir toda suerte de artistas y políticos famosos a ponerse públicamente la vacuna para acabar contra el infame movimiento antivacunas. "Hoy fue un buen día. Nunca he estado más feliz de esperar en una cola. Si eres elegible, únete a mí y regístrate para conseguir tu vacuna", compartió el actor en su Facebook.

"El mismísimo Terminator ya se ha vacunado y tú, pendejo, sigues diciendo que son falsas", arranca uno. "Un día eres joven y al otro Terminator se vacuna por ser mayor de 65 años", remata otra. Un tercero añade: "Cuando el Terminator es más sensato e inteligente que muchos políticos de repente me pregunto si no estoy en la Matrix o en un sueño vívido desde esa vez que me descalabré en la piscina olímpica a los 12 años...".

#EUA🇺🇸 Arnold Schwarzenegger urgió a vacunarse contra el coronavirus, al compartir un video recibiendo la inmunización en el estadio de los Dodgers, el centro de vacunación más grande de Los Ángeles. “Ven conmigo si quieres vivir”, dijo, evocando una frase de Terminator. #N4V pic.twitter.com/TZn7d5NitG — Noticias 4Visión (@noticias4vision) January 21, 2021

Schwarzenegger no solo fue protagonista del día por este momento viral, sino por un mensaje que ha circulado en redes sociales en el que el político y actor insta a escuchar a las instituciones sanitarias del país. "Siempre digo que debes conocer tus fuertes y escuchar a los expertos. Si quieres saber sobre cómo se construye un bíceps, pregúntame, porque he pasado muchos años estudiando cómo fortalecer mi cuerpo y convertirme en el mejor bodybuilder del mundo. Todos tenemos nuestras especialidades", arrancó.

"El Doctor Fauci y todos los virólogos y epidemiólogos y doctores han estudiados enfermedades y vacunas durante todas sus vidas, así que yo los escucho y te insto a que hagas lo mismo. Ninguno de nosotros va a aprender más que ellos solo por ver horas de vídeos", arranca el texto.

Cuando el Terminator es más sensato e inteligente que muchos políticos de repente me pregunto si no estoy en la Matrix o en un sueño vívido desde esa vez que me descalabre en la piscina olímpica a los 12 años... pic.twitter.com/Q5h8VY3NyL — Pavel de Anda (@PaveldeAnda) January 21, 2021

"Es simple: si tu casa está en llamas, no vas a YouTube, sino que llamas a los bomberos. Si tienes un infarto, no consultas a tu grupo de Facebook, sino que llamas a una ambulancia. Si nueve doctores te dicen que tiene cáncer y que necesitas tratarte o morirás y un doctor te dice que desaparecerá, siempre debes ponerte del lado de la mayoría. En este caso, todos los expertos mundiales dicen que la vacuna es segura y alguna gente de Facebook dice que no". Más claro, imposible.