Billie Eilish y Rosalía lanzan ‘Lo vas a olvidar’, su colaboración para ‘Euphoria’: mira la letra y el vídeo

Dime si me echas de meno', uh

Dime si no me perdonas, um

Cargar con to' este veneno no es bueno

Dime si me echas de meno', uh

[Coro: ROSALÍA & Billie Eilish]

¿Lo va' a olvidar? Can you let it go?

Can you let it go? ¿Lo va' a olvidar?

Can you let it go? ¿Lo va' a olvidar?

¿Lo va' a olvidar? Can you let it go?

Can you let it go? ¿Lo va' a olvidar?

Can you let it go? ¿Lo va' a olvidar?

Can you let it go? ¿Lo va' a olvidar?

[Verso 2: Billie Eilish & ROSALÍA]

Dime que no te arrepientes aún

Dime si aún queda algo en común

El tiempo que se pierde no vuelve

Dame un beso y bájame de la cru'

[Coro: ROSALÍA & Billie Eilish]

¿Lo va' a olvidar? Can you let it go?

Can you let it go? ¿Lo va' a olvidar?

Can you let it go? ¿Lo va' a olvidar?

¿Lo va' a olvidar? Can you let it go?

Can you let it go? ¿Lo va' a olvidar?

Can you let it go? ¿Lo va' a olvidar?

[Puente: ROSALÍA]

Ay, ay

Ay, ay, ay, ah-ah

[Outro: ROSALÍA & Billie Eilish]

El amor no puede medirse en un paso firme

Un día soy un Dio' y al otro puedo partirme

I needed to go 'cause I needed to know you don't need me

You been put your soul but it seems like you don't even see me

El amor no puede medirse en un paso firme

Un día soy un Dio' y al otro puedo partirme

You sayin' to me like that it something I have any choice and

Like if wasn't important why would you waste all your poison