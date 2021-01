Patio Rosemary estrena 'Moe Lester', ¡Aquí puedes ver el videoclip completo!

¿Amor hacia ti? bonit@, la realidad es que eres pervers@. ¿No lo ves? ¿No lo sientes? ¿Lo oyes? ¿Puedes lidiar con ello? Oh, puedo leer tu mente que me llama, decir hola y rebobinar, caer, puedo leerte la mente, puedo leértela... Y tú después de ti, y luego tú y más tú y así continuamente.

Y es que me hartas, me canso. Oh, ¿No lo ves? ¿No lo sientes? ¿Lo oyes? ¿Puedes lidiar con ello?

Oh, hey en el pasado, pude leer tu mente, fallándote sospechosamente, y todo este tiempo me has estado aburriendo, no me devuelvas la llamada, ni nadie de tu especie... Ahhhh, ojalá pudiera resurgir de este estado místico, ojalá pudiera resurgir un poco mejor...