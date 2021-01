Mejores TikToks de LOS40: Con Aitana, Ana Guerra, Camilo y más!

TikTok fue en 2020, y parece que se mantendrá en 2021, la red social favorita por excelencia. Su éxito se basa en elementos como el humor, el dinamismo y, por supuesto, la música. Tres cosas que nos encantan. Por eso, en LOS40, ¡no dudamos en unirnos a ella!

Gracias a nuestra cuenta oficial @los40spain y la creatividad de Karin Herrero conseguimos llegar a 67,9k de vosotros creando contenido en el eje principal de artistas y actualidad musical. Desde la tendencia de This or That con la canción It’s Tricky de RUN DMC, hasta nuestra versión de La miró y La miré de Omega, nos atrevemos con todo. Hemos recopilado los mejores TikToks de LOS40 aquí. ¡Dale al play!

Nuestro compañero Karin destaca su vídeo favorito: “Me siento muy orgulloso del primer TikTok que hice, porque se hizo viral con 400.000 visitas y fue la primera tendencia a la que nos sumamos. Es una que hace referencia a cuando estás quemado por algo muy repetitivo. Pusimos el titular de ‘cuando dices que eres locutor en LOS40’ y nos dicen cosas como ‘ay, invítame a un concierto’ o ‘pon voz de locutor’”.

KARIN NOS DA LAS CLAVES ¿Cuáles son las claves de esta red social? Como marca, es muy divertido sumarse a las tendencias porque a la gente le parece divertido que una entidad seria y formal como LOS40 se sume a ellas. Tienen que ser tendencias que todo el mundo conozca, que estén muy en boca de todo el mundo para que tenga sentido. Lo ideal es llevarlo a tu terreno y subirte al tren. TikTok es impredecible, pero poco a poco vas afinando el tiro. Pero, la primera clave sería subirte al tren y conseguir hacer tu versión de una viralidad. Y segundo, enfocarte a un fandom a muerte. ¿Cómo es la comunidad de LOS40 en la app? El engagement que tiene TikTok es brutal, si comparamos las cifras con Instagram es abrumador. Hay muchísimo piropo, mucho amor, muy poco hater, hay muchas peticiones musicales... Te das cuenta de que estás consiguiendo esa conexión entre antena, redes, web, eventos. Conseguimos que sea una comunidad sólida y coherente, la gente te habla y sabe quién eres. ¿Qué cualidades hay que tener para hacer estos vídeos? Yo no soy LOS40, yo soy parte de LOS40, le doy voz a LOS40. Esto es lo que más me cuesta, diferenciar a Karin Herrero de Karin Herrero de LOS40. Quien vea los TikToks de LOS40 tiene que ver reflejada la emisora, no a mi persona. Siempre rotando sobre nuestro eje que son los artistas y la actualidad musical. ¿Cuánto crees que influye lo que se hace viral en TikTok en la industria musical? Un sonido que se pone de moda en TikTok no es garantía de nada para que triunfe como canción. Hay que diferenciar entre un sonido viral de una canción viral. Está demostrado. Hemos puesto algunas canciones en antena que se viralizaron en TikTok como fue el caso de Banana y que en antena sonaba súper repetitiva. En cambio, en la app como son vídeos cortos, a la gente le encantaba usarlo.

Un descubrimiento para LOS40 que, aunque esté muy limitado por la pandemia, seguiremos usando para conectar con vosotros por esta nueva vía. Y cuando dejemos el Coronavirus atrás, ¡preparaos para contenido exclusivo con los artistas!